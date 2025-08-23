Dónde ver gratis a Beret en Valencia

Las fiestas populares de Mislata están a la vuelta de la esquina. Empiezan el 2 de septiembre y acaban el 6 del mismo mes. La porgramación ofrece muchas actividades musicales como orquestas y conciertos, entre los que se encuentra el concierto de Beret.

El artista actuará el viernes 5 de septiembre a las 23:30 horas como parada de su Tour 2025, en el que está actuando por ciudades de toda España. Mislata es su penúltima parada en nuestro país antes de irse a México a continuar con su gira.

Con más de 6 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 1 millón de seguidores en Instagram, Beret se ha convertido en todo un ícono del pop nacional. Canciones como "Lo Siento", "Vuelve" o "Si por mí fuera" acumulan cientos de millones de escuchas e incluso llegó a cantar en El Vaticano invitado por el aquel entonces papa, Francisco, para cantar "Superhéroes" junto al artista Mr. Rain en 2023.

Otros artistas destacados

Además, el Ayuntamiento de Mislata ha querido ir más allá e invitar a otros artistas del panorama pop como DePol o de la música banda como La Fúmiga.

DePol, cantautor barcelonés que acumula más de un millón de oyentes mensuales en Spotify y que tiene canciones como "Quién diría", "Te confieso" o "Ibiza", actuará el miércoles 3 de septiembre a las 23 horas y el grupo alcireño que ya actuó en Paiporta el pasado 11 de agosto y que suma más de 400 mil oyentes menusales en Spotify, actuará en Mislata el jueves 4 de septiembre a las 23 horas.

La Fúmiga actuará junto a Naina, artista emergente procedente de Algemesí, que con 18 años ha sacado dos colaboraciones con el grupo: "Qué Tia!" y "No sé Ballar".