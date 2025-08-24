Patrimonio en peligro en Torrent

El patrimonio arquitectónico catalogado de los centros históricos de la comarca son edificios de gran relevancia tanto por su ubicación en el entorno de algunos de sus monumentos más emblemáticos, como por haber formando parte de la imagen de sus calles o plazas históricas a lo largo del tiempo. No obstante, este hecho no significa que esté exento de estar en peligro. Esto es debido a que, en el caso del que se encuentra en manos privadas, su conservación atiende muchas veces a factores personales como las herencias, la dificultad de encontrar alguna empresa o particular que esté en disposición de comprarla y restaurarla o la disponibilidad de recursos económicos y prioridades, en ese momento, de sus titulares.

En el caso del Núcleo Histórico Tradicional de Torrent, encontramos algunos ejemplos en los cuales, a pesar de estar protegidos, se encuentran en un deficiente estado de conservación y, además, con elementos de seguridad para los viandantes en torno a sus fachadas.

Gómez Ferrer, 15

En primer lugar tenemos la que fuera casa del labrador Melchor Esteve Planells y, su esposa, Desamparados Galán Cusí en la calle Gómez Ferrer 15. A principio de los años veinte su hija, Sacramento Esteve Galán, y su marido, el adinerado industrial de la cerámica de Manises Félix Vilar David (1877-1959), trasladaron su residencia habitual a esta construcción donde permanecieron durante una década. Cabe recordar que en este intervalo de tiempo Vilar fue alcalde de Torrent, concretamente entre junio de 1925 y febrero de 1930, período durante el cual promovió el inicio de importantes obras públicas en la localidad como la urbanización de la Avenida al Vedat. Además, la familia Vilar-Esteve, en ese mismo intervalo de tiempo, levantó uno de los primeros chalés del Vedat de Torrent, exactamente en la avenida Sant Llorenç 132, el cuál todavía se conserva y que también se encuentra catalogado.

El Faro o Cà el Parat en la plaza Colom. / Tomás Roselló / 5

Respecto del que fue su domicilio en el centro urbano de la población, se trata de un edificio originario probablemente del siglo XVIII, de planta baja, dos alturas y patio interior, que se caracteriza porque fue reformado exteriormente en las primeras décadas del siglo XX. De esta intervención destacan las franjas y motivos con azulejos de cerámica vidriada de tonos verdes y el singular antepecho de coronación que se dispuso sobre su fachada principal de color blanco. Sin embargo, desde hace tres años, esta antigua casa se halla en un avanzado estado de deterioro. Es por ello que ya entonces se colocó, en sus alzados lateral y posterior, una malla de protección por las numerosas fisuras, grietas, desconchados y desprendimientos que presentan. Esta situación se ha visto agravada recientemente, por lo que el consistorio ha ubicado, por precaución, un vallado provisional únicamente en su fachada lateral recayente a la calle Alcalde Salvador Fernández Ros. A este hecho se suma, la circunstancia de que, actualmente, a pesar de su estado, se encuentra okupada.

Cà El Parat

Otro caso de patrimonio en peligro en el centro histórico de Torrent es el de la construcción, de planta baja y dos alturas y cubierta plana, conocida como el Faro y, más popularmente como Cà El Parat. Ésta se ubica en la plaza Colom 1, en una de las esquinas más prominentes del entorno de protección de la torre andalusí del siglo XI. Esta casa es de estilo tardoeclecticista neobarroco, el cual queda patente en sus frontones curvos con volutas, y también va acompañada de elementos decorativos Art Déco. La edificación fue promovida hacia 1930 por el torrentino Vicent Ros Paes, casado con Emilia Veguer Carratalá, quien, tal como nos recordó su nieto, al quedar fascinado por un edificio de Madrid en una visita que hizo a aquella ciudad, encargó a un arquitecto o maestro de obras valenciano el diseño de esta construcción, basada en la mencionada edificación de la capital, para remodelar una casa anterior que tenía en este mismo lugar. El resultado, trasladado a la Plaça de Torrent, fue un singular edificio sobre el cual estaba previsto disponer un remate superior con forma de faro, al estilo de los bloques de viviendas racionalistas de la València de la época, pero que no se llegó a ejecutar y que es donde se encuentra el origen de su nombre. Des del año pasado, por el estado de deterioro de sus fachadas, se ha dispuesto sobre éste una malla de protección que dificulta su percepción, en favor de la seguridad de los peatones.

Antigua casa de Félix Vilar, alcalde de Torrent entre 1925 y 1930, y Sacramento Esteve en la calle Gómez Ferrer 15. / Tomás Roselló

Mestre Giner, 4

En último lugar, otra construcción de esta zona de la capital de l’Horta Sud en un deficiente estado es la de la plaza Mestre Giner 4. Esta casa tradicional valenciana cuya fachada fue reformada muy probablemente por última vez a mediados del siglo pasado, resulta relevante por estar también catalogada y contar con unos interesantes interiores. Sin embargo, desde hace tres años ha visto acelerado su deterioro el cual, en el caso de su alzado principal, queda de manifiesto tanto por los desconchados en sus paramentos, como por los daños en sus carpinterías de sus puertas y ventanas que comprometen su estanqueidad frente al agua de lluvia. Debido a estas lesiones, para evitar la caída de cascotes a la vía pública, ha sido cercado provisionalmente en varias ocasiones, de manera que en estos momentos un gran vallado rodea tanto ésta como el parque infantil que la precede.