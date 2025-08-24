Sagredo cumple con 'la regla no escrita'

El alcalde se viste de moro y desfila con la comparsa Abbasies

Javier Roig, capitán moro, y Juan Antonio Sagredo, alcalde

Javier Roig, capitán moro, y Juan Antonio Sagredo, alcalde / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El senador y alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, dejó ayer el traje, formal o informal según el día en su armario, y se convirtió en un comparsero moro más de los tantos que desfilaron la noche del sábado por las calles de Paterna.

Siguiendo la tradición, no escrita, el alcalde desfiló en una de las filaes de Abbasies, la capitanía mora 2025. Tras el desfile, raudo, acudió a la tribuna de autoridades para seguir el resto del pasacalle.

Por cierto, aunque no coincidieron, en el mismo espacio se dejó ver el diputado del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, Joaquín Alés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents