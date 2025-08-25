Catarroja rinde homenaje a las personas mayores con el tradicional Berenar de Sant Miquel

La Concejalía de Personas Mayores del Ayuntamiento de Catarroja ha organizado un año más el Berenar de las Personas Mayores, uno de los actos más esperados y multitudinarios de las fiestas de Sant Miquel. La cita tendrá lugar el jueves 18 de septiembre, a las 19.30 horas, en la plaza del Mercat, y reunirá a más de mil personas séniors de la localidad. El acto, que contará con la actuación del grupo Piedras Azules, es un homenaje y reconocimiento a las personas mayores del municipio, verdaderos protagonistas de una de las tradiciones más arraigadas en el programa festivo.

El vicealcalde y responsable del área de Personas Mayores, Jesús Monzó, ha destacado la importancia de la merienda, señalando que este año se han introducido cambios para adaptar la inversión municipal a la situación vivida después de la dana. Según ha explicado, "hemos adaptado la merienda para que sea punto de encuentro, de recuerdos y de hermandad, el día más importante del calendario sénior, porque nuestro compromiso es seguir homenajeando a nuestras personas mayores como se merecen".

Reparto de tickets

Los tickets para asistir se repartirán los días 7 y 8 de septiembre, a partir de las 9.00 horas, en el Palau Vivanco y en la Llotgeta. Para recogerlos será necesario llevar el DNI y cada persona podrá sacar también el ticket para otras cinco personas, siempre que estén empadronadas en Catarroja y sean mayores de 65 años.

«El reparto de los tickets marca el inicio de un conjunto de actividades que hemos preparado con mucho cariño. Queremos que nuestros mayores disfruten de momentos lúdicos y culturales, y que sienten el cariño y el reconocimiento del pueblo de Catarroja”, ha añadido Monzó.

Una vez finalizadas las fiestas de Sant Miquel, la Concejalía de Personas Mayores tiene ya preparada la Semana de las Personas Mayores, que se celebrará a partir del 1 de octubre coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad. En esta semana se presentará la programación sénior para el curso 2025-2026, con actividades de envejecimiento activo que incluirán talleres formativos, propuestas de ocio y salud, así como nuevas iniciativas para seguir ofreciendo a las personas mayores espacios de participación, aprendizaje y convivencia.