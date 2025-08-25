Labora busca personal para trabajar en la planta de Edwards Lifesciences en Moncada

Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, colabora con la compañía Edwards Lifesciences en la búsqueda de talento para su nueva planta de fabricación de válvulas cardíacas en Moncada. En esta primera oferta, Labora publicita en su portal de empleo Punt Labora 24 puestos de trabajo, para su incorporación en enero de 2026.

La intención de Edwards Lifesciences, multinacional en el ámbito de la innovación cardiaca estructural, es incrementar de forma gradual las ofertas a medida que avance el proyecto, hasta alcanzar los 1.200 empleados cuando la planta esté lista para operar a plena capacidad, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Para optar a las actuales vacantes, las personas interesadas tienen que estar dadas de alta en Labora (Home - Puntlabora - Puntlabora). Edwards ha comunicado que no se requiere experiencia previa en la industria médica para los puestos ofertados, ya que los candidatos podrán beneficiarse de un itinerario de formación completo a cargo de la compañía.

Inicio proceso selección

El proceso de selección comenzará en septiembre de 2025 y se espera que los candidatos seleccionados se incorporen en enero de 2026.

La nueva planta será una instalación de última generación especializada en la fabricación de válvulas cardíacas. La fase final de construcción está actualmente en marcha. El centro contará con una amplia cafetería, zonas verdes y áreas de recreo, así como servicios para empleados como gimnasio y transporte.

Arrancan las obras de la planta de válvulas cardiacas de Edwards Lifesciences en Moncada / M.A. Montesinos

Según subraya la Generalitat, Edwards Lifesciences es "referente en el ámbito de la salud estructural del corazón, y trabaja con el objetivo de mejorar la vida de los pacientes". El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha hecho hincapié en que la oferta de empleo se realice a través de Labora, "síntoma de la confianza de las grandes empresas en la capacidad y la gestión del Servicio Valenciano de Empleo y Formación".

Asimismo, ha destacado el "clima de confianza que se ha generado en la Comunitat Valenciana que ha propiciado que importantes firmas elijan nuestra región para hacer crecer sus proyectos empresariales".

"Tenemos las mejores condiciones, ha subrayado, para convertirnos en un polo de atracción empresarial que generen empleo de calidad en la Comunitat Valenciana", ha manifestado.

Galvañ ha subrayado que Labora dispone de un servicio destinado, de manera exclusiva, a trabajar con las empresas para buscar a los mejores candidatos para las ofertas de empleo.