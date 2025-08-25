Emotivo homenaje póstumo en los Moros y Cristianos de Paterna

Este fin de semana, Paterna ha celebrado las sus dos grandes noches: la mora y la cristiana, con motivo de la celebración de las fiestas de Moros y Cristianos organizadas por la Federación de Intercomparsas de Moros y Cristianos de Paterna.

Pero en estas noches, además de vestuario, maquillaje y música también ha habido emoción ya que se ha rendido homenaje a tres comparseros fallecidos.

José Manuel Adell, una triste despedida

Comparsero de Alhama de toda la vida, José Manuel Adell recibió su homenaje en la noche mora, con un minuto de silencio en la Calle Mayor de Paterna.

Cuando la comparsa pasó por la tribuna donde estaban los miembros de la comparsa que no desfilaban (amigos, familiares, etc.) pararon, cesó la música y se interpretó una melodía a través de un instrumento de viento.

Comparsa Nazaríes, donde pertenecía Roberto Delgado / Intercomparsas Paterna

Adell llevaba dos años arrastrando una enfermedad y aunque no asistía a la comparsa seguía perteneciendo a la misma. Su fallecimiento reciente, 24 horas antes del desfile, pilló por sorpresa a todos los miembros de Alhama.

Roberto Delgado, un año de su recuerdo

En la misma noche, la comparsa Nazaríes quiso homenajear también a Roberto Delgado, fallecido en agosto de 2024. Estas son las primeras fiestas que el comparsero no ha podido celebrar.

Homenaje a Roberto Delgado / Intercomparsas Paterna

Como homenaje, la comparsa de Delgado sacó el caballo del comparsero junto a los miembros que estaban desfilando esa noche. Al lado llevaban un escudo con el rótulo "Rober", haciendo alusión a Roberto.

Vicente Peñalver, amante de la fiesta de Moros y Cristianos

En la noche cristiana, se quiso hacer un homenaje a Vicente Peñalver Villar, "una persona muy querida e implicada en la vida social, cultural y festiva de Paterna". Peñalver era festero de la comparsa Jaume I, igual que ahora lo son sus hijos en la comparsa Yuballa, sus nueras en la comparsa Mora Raxida y nieta en la comparsa Montañesas de Irta.

El homenaje se realizó a través de la presentación de un caballo sin jinete cubierto con un mantón negro, de luto, ya que al comparsero le gustaban mucho los caballos y el tiro al arrastre.

Su entierro fue hace casi cuatro meses y desde Intercomparsas ya mostraron su apoyo a la familia y su más sincero pésame: "Desde Intercomparsas queremos trasladar todo nuestro apoyo y cariño a sus familiares, amigos y en particular a las comparsas en las que deja un gran recuerdo".