Fuego, danza y leyenda: Guardianas de Sibila ilumina la Gran Nit Cristiana de Paterna

Apenas 24 horas después del brillante despliegue del bando Moro, las calles de Paterna volvieron a ser escenario de historia, tradición y espectáculo con la celebración anoche de la Gran Nit Cristiana. Capitaneadas por Guardianas de Sibila, protagonizaron un desfile imponente que cautivó a miles de espectadores consiguiendo equilibrar la balanza entre los bandos de la Cruz y la Media Luna.

Guardianas Sibila 2025 / Ayuntamiento de Paterna

Precedidas por estruendo de tambores, la Capitana Cristiana Estefanía Villaescusa Peinado y la Abanderada Elena Téllez Rodríguez, acompañadas por la Portaestandarte Laura Sánchez Ventura, recorrieron las calles sobre majestuosas carrozas, mientras hacían su aparición las espectaculares coreografías de bailarines alados, acrobacias y danzas con fuego. La presencia de la Reina Sibila, interpretada por Ángela del Rocío Esteve García, añadió un halo legendario a la velada, evocando a la figura que, según la tradición, custodió la Sábana Santa con su grupo de guardianas.

Una capitanía para recordar

La magnífica puesta en escena de sus cinco escuadras –Bellum, Ignis, Tellum, Galea y Ventus–, hará que la Capitanía Cristiana del 2025 sea recordada por su alarde de fuerza, elegancia y poderío, marcando el pulso de la noche al resto de comparsas que las secundaron con la misma energía.

Abanderada Cristiana 2025 / Ayuntamiento de Paterna

El bando Cristiano, en su conjunto, demostró estar a la altura de tan señalada cita. Cavallers Templaris, Montañesas de Irta, Jaume I, Trabuqueres i Bandoleres, Los Hidalgos, Artal de Luna, Corsarios, Almogàvers, Zíngaras, Las Arqueras, Els Vilaragut y Guerreras de Tadmir ofrecieron un magnífico espectáculo con sus marchas marciales y diversidad de estilos, que hicieron vibrar al público con su entrega y autenticidad.

Capitanía Mora 2025 / Ayuntamiento de Paterna

Con este desfile, las Fiestas de Moros y Cristianos de Paterna, declaradas de Interés Turístico Autonómico, han rebasado su ecuador. Esta tarde será el turno de los más jóvenes con el Desfile de la Esperanza y el Parlamento Infantil, que recreará el histórico acuerdo entre Moros y Cristianos. Mañana martes, los adultos pondrán el broche final a las fiestas con la escenificación de este mismo parlamento, que simboliza la concordia entre ambos bandos.