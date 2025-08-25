La Generalitat pone en servicio la pasarela ciclopeatonal entre Museros y Massalfassar sobre la V-21

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha puesto en servicio la nueva pasarela ciclopeatonal sobre el tronco de la autovía V-21, aproximadamente a 180 metros al sur del enlace de la propia V-21 con la CV-32 (carretera de la Gombalda).

La directora general de Infraestructuras Viarias, María José Martínez Ruzafa, ha detallado que la pasarela “se extiende a lo largo de 75 metros, dividida en dos vanos de 32 y 43 metros, con un apoyo intermedio en la mediana de la autovía”. Diseñada con una geometría tipo arco y un tablero de cercha convencional, tiene un ancho total de 5 metros y se complementa con rampas de acceso de 4,30 metros de ancho en ambos lados de la autovía.

Recorrido y estado

En total, el recorrido tendrá una longitud de 335 metros, que incluye un primer tramo de rampa de 127 metros, la propia pasarela de 75 metros y una rampa de acceso a la playa de 133 metros.

Nueva pasarela entre Museros y Massalfassar / GVA

En la actualidad resuelve ya la conexión entre ambos lados de la autovía V-21, permitiendo que los usuarios de la playa puedan aparcar los coches en el viario del polígono industrial del Mediterráneo. Así, a través de la pasarela se puede acceder andando a la zona de playa, por lo que se amplía la capacidad de aparcamiento y se evita que los coches estacionen en la arena.

Financiado por Next Generation EU

Con un presupuesto total de 1,51 millones de euros, esta actuación de la Generalitat está financiada por la Unión Europea a través del programa Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Finalmente, la directora general ha destacado que esta importante iniciativa “no solo mejorará la conectividad entre las poblaciones de Museros y Massalfassar, así como su acceso a la playa, sino que también responde a las necesidades de movilidad sostenible en la región”.