El manga llega a Silla

El Ayuntamiento de Silla ha organizado para los días 13 y 14 de septiembre (sábado y domingo) el Salón de Manga alternativo "Nippon Go", donde la gente podrá disfrutar de videojuegos, stands, cosplays, karaoke, exposiciones y softcombat.

La convención se celebrará en la Nau Jove de Silla, en la Avenida Alicante, 63.

Un fenómeno mundial

El término "manga" se refiere a una forma de cómic o novela gráfica originaria de japón. Estas suelen estar escritas en blanco y negro pero también hay ediciones en color y se entregan de forma semanal o mensual y en forma de libros de tapa blanda, que se pueden encontrar en librerías o tiendas especializadas.

El fenómeno del manga se ha extendido por todo el mundo y ya hay convenciones en toda España en las que se destaca la Comic Barcelona, la Japan Weekend Madrid, la Japan Weekend Valencia y el Mangafest Sevilla.

Ahora, los más fans de este estilo de lectura y dibujo podrán acercarse a Silla para disfrutar de un fin de semana donde el manga, sus historias y sus personajes serán los protagonistas.