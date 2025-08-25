El manga llega a Silla
Los amantes de "Nippon Go" tienen una cita en l'Horta este mes de septiembre
El Ayuntamiento de Silla ha organizado para los días 13 y 14 de septiembre (sábado y domingo) el Salón de Manga alternativo "Nippon Go", donde la gente podrá disfrutar de videojuegos, stands, cosplays, karaoke, exposiciones y softcombat.
La convención se celebrará en la Nau Jove de Silla, en la Avenida Alicante, 63.
Un fenómeno mundial
El término "manga" se refiere a una forma de cómic o novela gráfica originaria de japón. Estas suelen estar escritas en blanco y negro pero también hay ediciones en color y se entregan de forma semanal o mensual y en forma de libros de tapa blanda, que se pueden encontrar en librerías o tiendas especializadas.
El fenómeno del manga se ha extendido por todo el mundo y ya hay convenciones en toda España en las que se destaca la Comic Barcelona, la Japan Weekend Madrid, la Japan Weekend Valencia y el Mangafest Sevilla.
Ahora, los más fans de este estilo de lectura y dibujo podrán acercarse a Silla para disfrutar de un fin de semana donde el manga, sus historias y sus personajes serán los protagonistas.
