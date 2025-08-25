"En un paseo por la huerta de Paterna hemos llenado 30 bolsas de basura"

"En un paseo de una hora hemos llenos 30 bolsas de basura". El sábado por la mañana, vecinos y vecinas de Paterna de todas las edades se citaron en la estación de Metrovalencia de Paterna para emprender un paseo de una hora por la zona agraria más próxima al municipio y conocerla, ponerla en valor y cuidarla. Quienes la transitan a diario, no solo para correr o salir a andar, sino para cultivar sus productos, llevan advirtiendo desde hace meses de la degradación de una zona protegida que es "vida" en el presente, pero sobre todo en el futuro.

Paseo por la huerta de Paterna. / L-EMV

Alertan del abandono, de la suciedad acumulada, del poco respeto que se le tiene. Pero también de los robos continuos, una razón de desmotivación para cultivar la tierra y mantener la zona con actividad agraria, ya sea para ganarse la vida o como actividad recreativa. La idea es vincular la urbe con la zona agraria. La huerta es de todos y todas, y por eso hay que cuidarla, repetían una y otra vez. En el paseo, en el que participaron unas decenas de personas de todas las edades, se recogieron residuos abandonados en el camino y los presentes llenaron más de 30 bolsas de basura.

"En el camino hemos compartido inquietudes, de los robos, del riego, de qué frutales poner o qué verduras van mejor... Un paseo que nos ha reconfortado el alma, disfrutando de los huertos que están dentro del Parque Natural del Turia, una zona que debería estar protegida y sin embargo, nos hemos encontrado muchos deshechos por el camino llenando en un breve paseo más de 30 bolsas de basura", explican varios de los organizadores del evento.