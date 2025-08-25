La tortilla de patatas enfrenta a Lo Rat Penat y Rocafort

La Societat d'amadors de les glories de Valencia y son antich Realme, más conocido como Lo Rat Penat ha expresado su malestar por el hecho de que el Ayuntamiento de Rocafort "haya utilizado el catalán en la difusión de un evento gastronómico", haciendo alusión al cartel del concurso de tortillas de patatas de las Fiestas Mayores, que organiza la penya Sa i Fort.

Cartel del concurso de tortillas de patatas de Rocafort / L-EMV

Según la entidad, el ayuntamiento habría pecado en escribir "III Concurs de Truites de Creïlla", en lugar de "III Concurs de Tortilles de Creïlla", ya que "en valenciano "Truita" és el nombre que recibe el pez conocido en castellano como "Trucha".

Hablan de un "uso inapropiado y ajeno a nuestra lengua para referirse al plato" y "lamentan profundamente que el consistorio, que debería ser garante de nuestra identidad cultural y lingüística, opte por una modalidad alejada del pueblo", refiriéndose al catalán.

Josep Vicent Navarro Raga, presidente de la entidad, ha declarado que "es una vergüenza que en pueblos valenciano hablantes los responsables políticos de las corporaciones demuestran tal desconocimiento o falta de respeto por la lengua valenciana. No gobiernan en Catalunya y los pagan sus sueldos los valencianos".

Però, ¿es realmente incorrecto lo que se ha escrito en este cartel? ¿Qué dice la Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre esto?

¿Es correcto decir "truita" para referirse a "tortilla"?

No obstante, si nos dirigimos a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), podemos leer que hay dos acepciones para esta palabra: la primera es "huevo o huevos batidos y cocidos en una sartén untada de aceite, formando una masa redonda u oblonga, solos o mezclados con otros ingredientes".

La otra acepción sería la que Lo Rat Pena menciona: Pescado teleostino de agua dulce, de cuerpo alargado, dientes desarrollados, coloración variable y carne comestible muy apreciada.

Así que sí que sería correcto decir "truita de creïlles" para referirse a la "tortilla de patatas", ya que si la palabra "truita" va acompañada de "creïlles" se refiere al plato tradicional, y así lo hacen desde la Penya Sa i Fort.

Lucha en la AVL

Esta no es la primera contradicción que se le hace a la Acadèmia Valenciana de la Llengua en los últimos meses, pues el gobierno de Maria José Catalá, alcaldesa de València por el PP, presentó el topónimo de la ciudad con acentuación cerrada, en contra de las normas de la AVL.

Esta decisión ha suscitado no solo críticas por parte de otros partidos políticos como PSPV, que destacó que esta medida "además de generar un debate que divide a los valencianos con la finalidad de desviar la atención de su nefasta gestión, infringe el procedimiento legalmente establecido”, en palabras de la concejala Nuria Llopis.

Por parte de Compromís, Pere Fuset asegra que “esta cortina de humo de Catalá no cuenta con ningún apoyo social, es puramente política, va contra varias leyes y puede costar millones de euros a la ciudadanía y a las administraciones”.

Desde la AVL, su presidenta, Verònica Cantó, afirma que "lo que está pasando con el valenciano sería impensable que pasara con otra lengua". También ha denunciado junto a escritores y escritoras valencianas a través de un manifiesto que el gobierno del PP y VOX en la Generalitat ha presentado recortes este 2025 que "han dejado sin buena parte del presupuesto que disponen para realizar actividades y acciones en torno al valenciano".