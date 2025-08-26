La ATMV estudia nuevas paradas de bus en La Pobla de Farnals

La concejalía de Transporte de La Pobla de Farnals, liderada por Maria Carmen Benlloch, se ha reunido con la Autoridad de Transporte Metropolitano (ATM) para hablar sobre la línea 112, que en palabras del alcalde de la localidad, Enric Palanca "no ha quedado en el olvido".

Este verano se han puesto en marcha nuevos servicios por parte de este organismo que depende de la Generalitat Valenciana. "La gran cantidad de vecindario de la playa que hace uso de la línea que conecta el núcleo con València no dispone de una parada adecuada", declara Palanca.

Defensa por la recuperación de la parada de Corts Valencianes

Benlloch, por su parte, ha defendido la conveniencia de recuperar la parada de Corts Valencianes, eliminada de la línea 112 en julio, para la ruta de retorno en València, obligando a los vecinos a utilizar las paradas ubicadas en la Avenida de la Mar, cerca del término municipal de El Puig.

Parada de autobús en La Pobla. / A.P.F.

Esta acción supuso un enfado por parte de los vecinos de la localidad, ya que era la única parada que tenían disponible cerca de la zona residencial y, con las paradas de la Avenida de la Mar, existía un peligro debido a que está en un lado de la carretera donde la marquesina se queda infinitamente pequeña para la cantidad de gente que acude.

El propio alcalde ya dijo en su momento que el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals iba a seguir insistiendo porque "estaba claro que no se estaba pensando en las personas", refiriéndose también a la peligrosidad de algunas paradas al estar en medio de la autovía, sobre todo para personas mayores y personas con movilidad reducida.

Aumento de paradas

Aunque la ATM descarta la posibilidad de demorar en 5 minutos la ruta, que supondría 50 minutos de retraso en un día, están dispuestos a barajar otras alternativas como aumentar el número de paradas en el camino de la mar.

Esta propuesta quedaría abierta para ser acordada con El Puig, ya que también tendría paradas dentro de esta avenida. La ATM también ha escuchado los problemas no resueltos de accesibilidad en el transporte.

Enric Palanca confirma que el ayuntamiento está trasladando las necesidades vecinales al organismo responsable del transporte, ya que a principios de verano algunos vecinos empezaron a recoger firmas descontentos con el servicio.