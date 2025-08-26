El Casino de Paiporta demandará al consorcio: "Lo que nos da no es lo justo. No tenemos ni para empezar"

Son las nueve y media de la mañana de un día entre semana de agosto en Paiporta. El barranco continúa sus trabajos de reconstrucción, igual que el pueblo que se recupera de lo que pasó hace ya casi 10 meses. Sin embargo, el emblemático edificio del Casino de Paiporta, todo un símbolo de resiliencia y solidaridad tras la catástrofe, continúa intacto. Congelado en el tiempo. Los socios se sientan frente al Casino, en la calle, a la sombra y esperan, con cada vez menos paciencia, el momento en el que puedan volver a entrar en el Ateneo.

"Es una vergüenza que diez meses después no sepamos nada. Llevo 85 años de socio del Ateneo, tengo 94 y ahora nos tienen aquí en la calle con sillas. Ha pasado casi un año, ¿por qué nos hacen esto?". Lo pregunta Pepe, un vecino de Paiporta, al presidente de la sociedad, Luis Ródenas, cuando llega a las puertas de la sede. "Ojalá pudiera decirte algo más, pero no puedo", le contesta él. Al diálogo se suman otros socios que vienen y van y la tensión se palpa. La gente está cansada, desesperada, harta.

Por eso, y porque todavía no han recibido la compensación del consorcio de seguros que han tasado "muy por lo bajo y de manera injusta" (solo un adelanto de 27.000), el Ateneo demandará al consorcio. "Queremos que nos paguen lo que es justo, con lo que nos dan no nos da ni para empezar", insisten. "Nos hemos juntado con la banda Primitiva de Paiporta (de la que Ródenas también es el presidente) y con otras naves y entidades del pueblo que tampoco están conformes con la tasación de los peritos del consorcio para denunciar a la Justicia. Además, en muchas ocasiones ni siquiera han venido a valorarlo aquí. No hay derecho", dice Luis Ródenas. Está agotado, desbordado, "no sé qué más hacer", confiesa.

Estado del Casino de Paiporta, símbolo de resistencia tras la dana / J. M. López

El Casino volverá a estar operativo algún día, las esperanzas están en octubre de 2026 ("me daría con un canto en los dientes", dice Luis Ródenas), pero para ello se necesitan unos 750.000 euros para reformarlo, pues las obras tienen que ser integrales, no solo en la planta baja. Las estructuras y los cimientos se han de revisar y eso cuesta dinero. Hay un proyecto, ya tienen tres presupuestos de distintas empresas, pero les falta dinero.

De lo que esperaban que el consorcio les diera, les han concedido la mitad, y con lo que tenían ellos y el dinero que les donó el Chef José Andrés, de World Central Kitchen, no llega. Ahora, desde el Ateneo, la Primitiva y otras naves del pueblo que se encuentran en la misma situación se han unido y se han puesto en contacto con un perito judicial que elaborará el informe para demandar al consorcio.

"Falta humanidad por todas partes"

"Además de que no nos pagan lo que corresponde, ni siquiera nos han abonado la compensación. Han pasado diez meses y nadie nos dice nada. Falta humanidad por todas partes. Yo explico todo, justifico cada céntimo, entrego informes, fotografías, facturas, documentos y el consorcio da una respuesta que no explica ni es revocable. Pues no, eso no está bien", argumenta Ródenas. Quiere ver el Casino activo como era antes, convertido, además, en un centro de encuentro de asociaciones y en un restaurante de calidad.

Un restaurante enraizado

En este sentido, todo apunta a que la planta baja del Casino se convertirá en un espacio de restauración que trabajará con productores de proximidad para tejer lazos entre sectores económicos tras la tragedia de la dana. La idea es que el Ateneo se convierta también en lugar de encuentro y un nexo de unión que acerque al público de todas las edades al que ya es un símbolo de resiliencia de todo un municipio.