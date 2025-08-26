La infancia brilla en su desfile y parlamento de Moros y Cristianos en Paterna

Tras dos jornadas de espectaculares desfiles que transformaron las calles de Paterna, ayer tuvo lugar uno de los momentos más entrañables, recayendo el protagonismo en los más pequeños con el desfile infantil de Moros y Cristianos y el Parlamento Infantil, organizados por la Federación de Intercomparsas con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna.

El desfile infantil demostró que el relevó de la Fiesta está plenamente garantizado en Paterna, con la participación de cientos de niños y niñas. Desde los más pequeños en sus carritos hasta jóvenes debutantes en el arte del desfile, todos disfrutaron y se volcaron en este acto emotivo para los pequeños y sus familias. Al finalizar, como es tradición, los asistentes pudieron refrescarse con helados ofrecidos por la Asociación de Comercios y Servicios Multipaterna.

A continuación, tuvo lugar a las puertas del Ayuntamiento el Parlamento Infantil, recreación de cómo pudo fraguarse el pacto entre moros y cristianos que posibilitó la convivencia pacífica en tiempos de Jaume I. Este texto que se enseña en las escuelas de Paterna, fue interpretado con gran talento por un elenco de jóvenes actores. Ulises Corral Sendra, Elsa Montoya Esteve, Joan Ruiz Gómez, Nacho Ferrer Herrera, Diego Martínez Cremades, Alejandro Sanmartín García, Inés Mallols Sala y Jaume Tadeo Ruiz, dirigidos por Jaime Tadeo, dieron vida con solvencia y emoción a los personajes de esta representación histórica de Paterna.

Los jovencísimos actores con edades comprendidas entre 8 y 14 años, encarnaron los papeles de los alféreces moro y cristiano, caid Moro, vigilante de la torre, Artal de Luna, Jaume I y Na Violant, demostrando un compromiso y una destreza que auguran un prometedor relevo en esta tradición paternera. Al término de la representación, recibieron el reconocimiento del alcalde, Juan Antonio Sagredo, y de la concejala de Fiestas, Andrea López, quienes les entregaron los correspondientes diplomas acreditativos.

Este acto infantil sirve como anticipo de la escenificación adulta que tendrá lugar hoy martes en el mismo escenario y que pondrá el broche final a las Fiestas de Moros y Cristianos de Paterna, tras cinco intensos días de celebraciones, con el solemne arriado de banderas.