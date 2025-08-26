El Consell amplia la emergencia para los servicios de Labora en Aldaia, Catarroja y Paterna
La inversión, por valor de 67.770 euros, permitirá completar la conexión eléctrica, el traslado de módulos y la instalación de redes en las nuevas dependencias
El Consell ha aprobado la ampliación del contrato de emergencia para el arrendamiento de módulos prefabricados y contenedores marítimos destinados a los centros Labora de Aldaia, Catarroja y Paterna, que fue adoptado tras la riada del pasado mes de octubre.
La medida supuso una inversión inicial de 338.176 euros para poder reanudar el servicio habitual que se prestaba en las instalaciones del Centro de Formación y el Espai Labora-SEPE de Catarroja. No obstante, necesidades sobrevenidas tras la adjudicación del contrato han hecho necesaria su ampliación, que ha sido aprobada por el Consell e incrementa en 67.770 euros la cantidad estimada inicialmente en el contrato.
Las nuevas actuaciones contemplan la conexión eléctrica del aula prefabricada en el Centro Labora Formación de Aldaia; la desinstalación, traslado y reinstalación de los módulos en Catarroja -desde la calle Francesc Larrodé hasta la Avenida Jaume I-; así como la instalación de puntos de red y acondicionamiento del rack en estas dependencias.
Antecedentes
El Centro de Formación y el Espai Labora-SEPE de Catarroja fueron gravemente dañados por la riada. Por ello, las actividades del centro de formación se trasladaron al centro de formación de Labora en Aldaia y al Centro de Referencia Nacional de Paterna, que han necesitado espacios adicionales para ubicar al alumnado y almacenar el equipamiento y material de los cursos de formación.
En cuanto a las oficinas Espai Labora-SEPE de Catarroja, se contrataron unidades móviles, que han ofrecido atención presencial a la ciudadanía y a las empresas de los municipios afectados por la dana para poder seguir prestando servicio, pero por motivos de espacio, también ha sido necesario contratar módulos prefabricados y contenedores para el almacenaje provisional de material.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Éxodo de rayas gigantes a las costas valencianas por los bombardeos en Gaza
- Multan a dos turistas por reservar sitio en primera línea de la playa en Cullera
- Ens Uneix ‘salva’ la Acadèmia Valenciana de la Llengua
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Cortada por completo la A-7 en Picassent tras volcar un camión
- Investigan la muerte a golpes de un subinspector de la Policía Nacional en Riba-roja
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?