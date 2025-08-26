El Consell ratifica la declaración de emergencia de las obras de reparación en la depuradora de Torrent y Picanya

El Pleno del Consell ha ratificado la ampliación de la declaración de emergencia de las obras de reparación en las instalaciones de depuración de aguas residuales, en concreto los colectores de Torrent y Picanya.

El presupuesto adicional total estimado asciende a 2.251.117 euros, de los que 2.084.367 corresponden a la ejecución de las obras y 166.749 euros a la dirección de obras.

A fin de paliar la situación generada tras las inundaciones del pasado octubre y poder restablecer el funcionamiento de las infraestructuras públicas de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Comunitat Valenciana dañadas en el menor plazo posible, la Generalitat tuvo que actuar de manera inmediata.

La situación que justifica la ampliación de la emergencia es la misma que justificó la declaración de emergencia inicial. Todas estas reparaciones habían de completarse con otras que pudieran surgir, derivadas de las afecciones producidas por las riadas, necesarias para devolver las instalaciones a las condiciones de funcionamiento y estabilidad que existían con anterioridad al 29 de octubre de 2024.

Obras en la depuradora de Torrent. / L-EMV

En ese sentido, dadas las condiciones de inaccesibilidad de algunos tramos de colectores e instalaciones afectadas, a fecha de la declaración de emergencia no se pudo determinar totalmente el alcance de los daños producidos, y por tanto se preveía que, a medida que se desarrollaran las actuaciones propuestas, pudieran surgir nuevas necesidades no previstas inicialmente.

Evitar vertidos a l'Albufera

Algunas de las intervenciones que contempla este acuerdo son la creación de nuevos puntos de conexión para las acometidas municipales, así como limpiezas y desatascos en colectores, que no estaban previstos; ejecución de una canalización en tierras que permita derivar todas las aguas residuales para evitar vertidos a L’Albufera y también la inspección con cámara y reposición de los tramos de colector con mayor deterioro, ejecutando algún pozo adicional.