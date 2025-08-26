Cuarenta años manteniendo la cultura del fuego en Paterna
La penya El Bouet cumple cuatro décadas de trayectoria con "la misma esencia" en una tradición muy arraigada en el municipio: "No hay rivalidad en los 'coeters' porque cuando tiras un petardo ya pertenece a todos"
La penya El Bouet de Paterna celebró esta semana, coincidiendo con la celebración de las fiestas del municipio, el cuarenta aniversario del inicio de su actividad. Ellos, junto a dos asociaciones más, fueron los primeros que comenzaron a organizarse en grupos para tirar cohetes hace ya cuatro décadas. "Era muy espontáneo porque iba surgiendo la necesidad de comprar cohetes porque eran caros", explica José Flores, de la penya el Bouet y presidente de la federación Interpenyes.
Al principio, recuerda, "solo éramos un grupo de amigos que nos apasionaba la cultura del fuego. Luego tuvimos niños y estos niños tiene ahora hijos. Es una forma bonita de mantener la tradición en comunidad", explica Flores, que ayer estuvo en el acto de aniversario, donde también se proyectó un vídeo con fotografías de los últimos años.
"La esencia es la misma"
¿Qué ha cambiado en estos cuarenta años? El aficionado dice que aunque haya pasado el tiempo, la esencia es la misma. "No hay rivalidad entre las asociaciones de coeters, porque al final, cuando tiras un cohete, se convierte de todos, no es tuyo, se disfruta en libertad. Ese cohete pertenece sin quererlo a todos los que están allí", sentencia.
Durante el acto, que se celebró este lunes por la noche, también se exhibió una maqueta de la calle Mayor en miniatura que atesora la penya en su local. En la navidad, sirve de belén paternero y para recordarles que el momento más especial del año se vive precisamente en esta vía, donde la Cordà explota en mil cohetes el último domingo del mes de agosto.
Al acto conmemorativo asistió el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, así como concejalas de distintas áreas del consistorio y representantes de otras fiestas del municipio.
