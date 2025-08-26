El PP de Paterna celebra las fiestas sin su portavoz

¿Dónde está Sara Palma? La portavoz del PP en Paterna asistió el pasado jueves, 21 de agosto, al desfile de inicio de las Fiestas Mayores pero desde entonces está missing. Así se ve en las imágenes que comparten sus compañeros del grupo popular, que sí están asistiendo a los actos festivos y sociales del municipio.

Entre ellos, el grupo popular se ha fotografiado (y compartido en redes sociales para inmortalizar su asistencia) en varios eventos de esta semana. Entre ellos ha acudido al concierto de Centro Musical Paternense por la semana grande; la noche Mora y Cristiana; la fiesta de la orquesta Panorama con el pregonero San Bernardino; las cordàs y tiradas en el cohetódromo...en todos estos actos sociales están presentes los representantes del Partido Popular. Bueno, todos menos la portavoz.

Tampoco asistió Palma al último pleno celebrado el 31 de julio en el consistorio paternense, aunque luego sí se la vio el día del pregón.