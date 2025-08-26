Vaivén

El PP de Paterna celebra las fiestas sin su portavoz

La líder de la oposición acudió al pregón pero se ha ausentado en los días posteriores, sin estar en las entradas mora y cristiana ni en los demás actos festivos de los días grandes de Paterna

El equipo del Partido Popular de Paterna, en la Gran Noche Cristiana de la localidad en una imagen compartida en redes

Redacción Levante-EMV

Paterna

¿Dónde está Sara Palma? La portavoz del PP en Paterna asistió el pasado jueves, 21 de agosto, al desfile de inicio de las Fiestas Mayores pero desde entonces está missing. Así se ve en las imágenes que comparten sus compañeros del grupo popular, que sí están asistiendo a los actos festivos y sociales del municipio.

Entre ellos, el grupo popular se ha fotografiado (y compartido en redes sociales para inmortalizar su asistencia) en varios eventos de esta semana. Entre ellos ha acudido al concierto de Centro Musical Paternense por la semana grande; la noche Mora y Cristiana; la fiesta de la orquesta Panorama con el pregonero San Bernardino; las cordàs y tiradas en el cohetódromo...en todos estos actos sociales están presentes los representantes del Partido Popular. Bueno, todos menos la portavoz.

Tampoco asistió Palma al último pleno celebrado el 31 de julio en el consistorio paternense, aunque luego sí se la vio el día del pregón.

