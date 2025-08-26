Vaivén
La horchatería favorita de Omar Montes
El cantante madrileño se ha vuelto a dejar ver por su local preferido de Alboraia para tomar este refrigerio típico valenciano
Omar Montes ha sorprendido a los vecinos de Alboraia al dejarse ver por la horchatería Daniel, la más famosa de la zona, y su favorita, ya que siempre va cuando está por València.
"Es cliente habitual, viene cada dos por tres", afirman desde el local, donde están muy contentos con sus visitas y así se lo agradecen: "Cuando descubres lo original y auténtico, siempre repites. Gracias siempre, Omar Montes, por elegirnos".
Visitas que ya son rituales
El cantante ya es conocido por los trabajadores del local de esta horchatería, ya que sus visitas son frecuentes. La última vez que visitó Alboraia para beber horchata fue en mayo de este año, y no lo hizo solo, fue con Nyno Vargas, también cantante, originario de Burjassot.
Ambos artistas pasaron una tarde de domingo compartiendo proyectos mientras merendaban una horchata granizada y fartons caseros, frente a todos los asisentes que no podían dejar de mirarles sin creer lo que estaban viendo.
