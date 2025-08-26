Okupan casas afectadas por la dana en Paiporta

La calle San Josep de Paiporta fue muy afectada por la dana. Una calle antigua y con edificios y casas deterioradas y abandonadas pasó a estar devastada, llena de barro y escombros. Ahora ya está limpia y hay casas cerradas pero el problema ha cambiado y ahora los vecinos temen por la okupación de dos casas de la calle.

"A nosotros no nos han hecho nada pero hay vecinos que han escuchado como han taladrado paredes", cuenta un vecino de la calle haciendo alusión a como estos okupas podrían estar planeando entrar en otro edificio de seis viviendas, después de ya haber okupado dos inmuebles rompiendo los candados de las puertas.

Una de las casas okupadas en la calle Sant Josep de Paiporta / Francisco Calabuig

Convivencia y seguridad

"En una vivienda hay una persona y en la otra cuatro, pero no nos consta que haya niños presentes". Además, denuncia un altercado del pasado 25 de agosto, en el que los okupas tuvieron una pelea a la que tuvo que acudir la Guardia Civil, la Policía Local e incluso una ambulancia para atender a heridos.

Candado puesto por los okupas / Francisco Calabuig

El vecino asegura que esto "no es solo un problema de convivencia", sino también de seguridad, ya que las estructuras de las viviendas son frágiles "y se pueden hacer daño tanto las personas que están dentro como las personas que pasan por la calle, porque puede haber riesgo de derrumbe".

El consistorio responde

El Ayuntamiento de Paiporta, que es conocedor de esta situación, confirma que se tratan de viviendas que estaban vacías ya antes de la dana, y que aunque sí se produjo una limpieza posterior, “no son aptas para vivir”, afirma Marian Val, alcaldesa en funciones de Paiporta.

Otra de las casas okupadas en la calle Sant Josep / Francisco Calabuig

Aseguran que el propietario de los inmuebles “ya está emprendiendo las acciones necesarias para poder desalojar las viviendas”, al igual que la Policía Local, la Guardia Civil, que han incrementado la vigilancia en la zona. Al mismo tiempo, confirma que en la noche de este pasado lunes tuvieron que actuar “por un conflicto entre los propios okupas, nunca con los vecinos”.

Un mismo objetivo: casas abandonadas

En la localidad de Torrent ocurrió un caso parecido en el mes de junio en un edificio abandonado clausurado por el consistorio que, al igual que las casas de Paiporta, también resultó gravemente dañado por la dana en octubre.

Este edificio, que contaba con una orden de derribo, fue víctima de un saqueo en el que "se llevaron hasta las ventanas". Además, también fue okupado el día después de la barrancada, desalojándose de forma definitiva a mediados de noviembre, razón de su clausura.

No obstante, a pesar de las medidas de seguridad, un grupo de personas aprovechó los boquetes causados por la dana para entrar en la parte trasera de la finca y llevarse todo lo posible. Ante esta situación se redoblaron los controles y se tapiaron accesos.