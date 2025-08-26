Paterna duplicará los cañones de agua para proteger 2.000 hectáreas de bosque en La Vallesa

El Ayuntamiento de Paterna va a ampliar el proyecto Guardian, considerado el mayor dispositivo contra incendios de Europa que funciona con agua reciclada. La actuación prevé la instalación de 22 nuevos cañones de agua que se sumarán a los 20 ya existentes, alcanzando un total de 42 y convirtiendo a Paterna en uno de los municipios mejor preparados del país frente a la amenaza de los incendios forestales, tal como aseguran fuentes municipales.

Con esta ampliación, cuyo proyecto técnico ya se está redactando, la ciudad conseguirá cubrir las 2.000 hectáreas de masa boscosa de su pulmón verde y reforzará su capacidad de prevención y respuesta frente al fuego.

Coincidiendo con uno de los riegos preventivos programados para hoy, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha visitado la Vallesa junto a la teniente alcalde, Nuria Campos y el Jefe de la Policía Local, Rafael Mestre. Durante la visita, el primer edil ha destacado que "esta ampliación refuerza el compromiso del ejecutivo local con la seguridad y la protección de nuestro entorno natural. Queremos que Paterna siga siendo un referente en España en la lucha contra los incendios, con un dispositivo pionero, innovador, sostenible y eficaz", ha señalado.

Por su parte, Campos ha subrayado que "esta ampliación nos permitirá blindar por completo la superficie forestal del municipio y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier conato de incendio, en coordinación con los diferentes cuerpos de seguridad, brigadas forestales y Protección Civil".