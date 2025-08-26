Preocupación en las familias de Massanassa por el retraso en los barracones

A falta de menos de dos semanas para el inicio del curso escolar 25-26 decretado por conselleria de Educación para este 8 de septiembre, las familias de alumnado del CEIP Ausiàs March y CEIP Lluis Vives de Massanassa se muestran preocupados por el estado de las aulas modulares prefabricadas, ubicadas en el polideportivo.

Según la Ampa, el consistorio les había fijado este lunes 25 como el día en que ya estarían instalados los barracones. Sin embargo, tras una visita realizada este lunes ya anunciada por el consistorio en sus redes sociales, acompañadas por fotografías, las familias pudieron observar, que si bien ya están instaladas las modulares, queda mucho por hacer en zonas comunes, y tienen dudas de que se llegue a tiempo para abrir en condiciones.

Trabajos en el entorno de las aulas prefabricadas de Massanassa. / A.M.

"Este 25 de agosto, vimos publicadas en las redes del ayuntamiento novedades sobre el estado de las escuelas modulares que se están instalando en el pueblo. No nos ha sorprendido el tono optimista en que se presenta con fotos que ha empezado la descarga del material de Consellería, las máquinas y operarios preparando los patios de natura y la limpieza de las pocas aulas que están acabadas. Lo que sí que nos ha sorprendido es que no se menciona que el curso empezará el 8 de septiembre. En lugar de concretar una fecha, se publica que "el alumnado pueda empezar el curso en su municipio, con las mejores condiciones posibles”, señalaba la Ampa en un comunicado dirigido a las familias.

La Ampa, reconoce, que aunque no quieren perder la esperanza, "nos cuesta visualizar en nuestras mentes que todo va a estar terminado el día 8 de septiembre. Lo que nosotros vemos es que quedan muchas tareas todavía; muchas de las aulas prefabricadas están todavía en un estado muy precario, mientras que acabadas del todo podríamos decir que hay una minoría, falta toda la valla perimetral de la escuela y falta condicionar todos los espacios para que nuestros hijos e hijas puedan acudir sin tener peligro, ni dentro ni fuera de las aulas...", explican.

Plazos

La asociación de madres y padres de alumnos recuerdan que los plazos dados por el alcalde en el último pleno del Ayuntamiento de Massanassa fueron que el 25 de agosto, estaría acabada la instalación modular aunque faltara algún detalle para poder llevar todo el mobiliario, y que así los operarios del ayuntamiento pudieran montarlo todo en las aulas, para que el día 1 de septiembre los docentes pudieran preparar las aulas para así acoger a los alumnos y empezar el curso el día 8 de septiembre.

Limpieza interior barracones. / A.M.

"Una vez más, el plazo del día 25 no se ha cumplido. Esto hace que nuestras dudas se mantengan más si cabe como ya lo hacían antes y peor aún aumenten, llevándonos a la desconfianza. Como siempre, contamos con la colaboración de todas las familias para pedir a las instituciones que el curso empiece en el municipio, en las mejores condiciones, pero también el día 8 de septiembre, como se nos prometió y aseguró por activa y por pasiva", concluyen.

Derribo de los antiguos colegios

Por otra parte, se están llevando a cabo la demolición de los colegios afectados por la dana, LLuis Vives y Ausiàs March, que este martes han contado con la presencia tanto del conseller de Educación, José Antonio Rovira, como del director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena. "Estamos viendo los derribos de dos colegios gravemente afectados, pero que esperamos muy pronto iniciar el proyecto del nuevo colegio de Infantil y Primaria de tres líneas, que va a cubrir las necesidades de este municipio", señala Rovira.

"Es importante tener el derribo realizado para poder poner en marcha la construcción del centro, con la redacción del proyecto y la solicitud al Ayuntamiento de Massanassa de la licencia. Es un momento crucial para poder dar los siguientes pasos administrativos necesarios de cara a publicar una licitación en la plataforma de contratación, de cara a la ejecución de la obra de nueva construcción", añadía Larena.

Demolición del CEIP LLuis Vives y Ausias March de Massanassa. / L-EMV

Por otra parte, el director general de Infraestructuras Educativas, aseguraba que las aulas prefabricadas sí estarían listas para el inicio del curso. "El alumnado comenzará el 8 de septiembre en las aulas prefabricadas en el polideportivo, de las cuales se está terminando la instalación y ya están recibiendo el mobiliario, que se está ubicando con la ayuda de los equipos directivos", concluía.