Torrent intensifica la limpieza de imbornales ante el riesgo de fuertes lluvias en septiembre

El Ayuntamiento de Torrent, a través de Aigües de l’Horta, está intensificando en estas fechas la campaña de limpieza de imbornales iniciada a primeros de agosto en el municipio. Esta actuación se desarrolla como medida de precaución ante las fuertes tormentas que pudieran registrarse durante el mes de septiembre, como es habitual, con el objetivo de minimizar el riesgo de inundaciones, disminuir la escorrentía y facilitar la entrada del agua de lluvia en la red de colectores. Un asunto que ha cobrado todavía más importancia después de sufrir la dana del pasado octubre.

Los trabajos se están centrando en los puntos más proclives a sufrir desbordamientos y acumulación de agua, como las calles Azorín, Simancas, San Valeriano, Constitución, 25 de Abril, Pintor Ribera, Germanies y la zona próxima al campo de San Gregorio como la calle Vicente González Lizondo, además de Padre Méndez, la avenida al Vedat y todos los imbornales del Parc Central.

Trabajos de limpieza de imbornales en Torrent. / L-EMV

Cabe destacar que la limpieza de colectores e imbornales se realiza de forma preventiva durante todo el año, priorizando aquellas zonas con redes más antiguas o situadas en puntos críticos. Gracias a ello se mejora el funcionamiento de la red en episodios de lluvias torrenciales, se incrementa la capacidad de los colectores y se optimiza el sistema de captación. Hasta la fecha, se ha revisado y limpiado aproximadamente el 50 % de los imbornales del municipio.

¿Cómo se limpian los imbornales?

El proceso de limpieza consiste en levantar la rejilla de cada imbornal, retirar cualquier obstáculo que impida el paso del agua y extraer los sedimentos acumulados en la caja. Los residuos se depositan en bolsas que, tras comprobar el correcto funcionamiento del imbornal, se trasladan a vertederos controlados. Desde el consistorio se recuerda a la ciudadanía la importancia de no verter en los imbornales plásticos, restos de obras u otros sólidos que puedan obstruirlos.

Limpieza de imbornales al detalle en Torrent. / L-EMV

En el marco de esta campaña, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha visitado esta mañana uno de los puntos donde se están llevando a cabo estas labores de limpieza. Durante su visita, ha podido comprobar de primera mano el trabajo que están realizando los operarios de Aigües de l’Horta, quienes marcan en color verde cada uno de los imbornales que ya han sido limpiados para llevar un control exhaustivo de la actuación.

"Es fundamental anticiparnos a posibles episodios de lluvias intensas, y por eso estamos reforzando la limpieza de imbornales en todo el municipio", ha destacado Folgado. "La labor de los operarios está siendo ejemplar, y desde el ayuntamiento vamos a seguir trabajando para garantizar la seguridad y bienestar de todos los vecinos ante cualquier eventualidad climatológica".

La alcaldesa visita los trabajos. / L-EMV

Torrent cuenta con un protocolo de emergencia por lluvias intensas que coordina a las distintas entidades municipales durante estos episodios. Además, en previsión de posibles precipitaciones, Aigües de l’Horta mantiene operativos sus equipos de retén, con furgonetas para señalización y achique de agua, así como un camión cuba destinado a la limpieza y vaciado de puntos conflictivos. Los operarios supervisan de manera continuada estas zonas durante las tormentas para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la red.