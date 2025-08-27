Unos 200 agricultores de Picassent afectados reciben un millón de euros de Amancio Ortega

El Ayuntamiento de Picassent y la Fundación Amancio Ortega tenían el firme propósito de hacer llegar a los afectados de la dana la totalidad de los 2,2 millones concedidos al municipio por parte de la entidad gallega. En una primera convocatoria fueron cerca de un millón de euros los que se repartieron entre unos 350 afectados, correspondiendo 104 solicitudes por afectación a la vivienda y 240 por vehículos, con un total de alrededor de un millón de euros. Una vez repartidas estas ayudas de urgencia había que gestionar el otro sector más afectado en el municipio: la agricultura.

Esta semana ya se han empezado a ingresar las ayudas a estos afectados del campo, repartiendo otro millón de euros entre 193 solicitudes. Estas subvenciones han tenido tres niveles, según sean los daños leves, moderados o graves.

Campo afectado en Picassent. / A.P.

Para daños leves se han destinado 71.761 euros entre 37 afectados de 60 inmuebles rústicos. Para el nivel moderado han sido 234.727 euros para 60 afectados de 110 inmuebles rústicos. Como daño grave se han asignado 693.500 euros para 96 beneficiarios de 258 inmuebles rústicos afectados.

En total se han aprobado 193 solicitudes, correspondientes a 428 inmuebles rústicos para un total de 999.989 euros repartidos.

Para la tramitación de las ayudas el ayuntamiento ha contado con la colaboración de AVA Picassent, quien ha tenido en su sede un espacio habilitado para la atención y gestión de las ayudas de los agricultores afectados.