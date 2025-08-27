Muere un agricultor de 63 años tras volcar su tractor en Silla

Un agricultor de 63 años de edad ha fallecido este miércoles en Silla como consecuencia de un accidente laboral tras volcar el tractor en el que estaba montado mientras trabajaba el campo en una parcela ubicada en el término municipal de Silla. Según ha podido confirmar Levante-EMV de fuentes municipales, el fallecido es un hombre residente en la localidad vecina de Albal, también en la comarca de l'Horta Sud.

El trágico suceso se ha producido a primera hora de la tarde de este miércoles, sobre las 13.38 horas, cuando el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso de que un hombre había resultado herido tras volcar el camión en el que circulaba mientras trabajaba en un campo en el término municipal de Silla.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Silla y de la Guardia Civil. El CICU, por su parte, ha movilizado una ambulancia del Servicio Vital Básico (SVB) y otra del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU).

La Policía Local investiga las causas

Según afirman vecinos que han presenciado los hechos, el hombre se habría llegado a levantar por su propio pie tras sufrir el accidente. Sin embargo, instantes después el agricultor se desplomaba, quedando tendido en el suelo. Así, por lo que han alertado a los servicios de Emergencias para requerir la asistencia de una ambulancia.

A su llegada, el personal médico ha practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero finalmente el hombre no ha respondido y los sanitarios solo han podido confirmar su muerte. También se han movilizado agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, quedando finalmente la Policía Local al frente de la investigación de este caso para esclarecer las causas en las que se ha desarrollado este accidente laboral.

A la espera de la Comisión Judicial

Las primeras hipótesis apuntan a que el accidente se habría producido debido a un despiste del conductor. Al parecer, el hombre se habría salido de la vía mientras manejaba el tractor, lo que ha provocado que el vehículo volcara y lo aplastara. La Policía Local, que ha asumido la investigación del caso, continúa trabajando en el atestado del caso para tratar de esclarecer cómo se ha producido el trágico suceso.

La zona en la que se ha producido el accidente mortal continúa acordonada a la espera de que la comisión judicial proceda al levantamiento del cadáver, que será trasladado al Instituto de Medicina Legal de València, donde le será practicada la autopsia que revelará las causas de la muerte.