Albal, primer municipio afectado en usar a Vaersa para reparar el alcantarillado

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, ya ha anunciado que se acogerá a las ayudas de Vaersa ofrecida por la Generalitat Valenciana para agilizar la reparación de la red de alcantarillado y para la recogida de residuos en solares, convirtiéndose en el primer municpio dafetcado por la dana en confirmar este recurso autonómico para solucionar un porblema que lleva de cxabeza a los consistorios ante la posible gota fría típica de final de verano.

Este anuncio se ha producido durante el encuentro de trabajo que el president Carlos Mazón ha realizado con el primer edil de Albal, también del PP y diversos miembros de la corporación municipal, para abordar distintos asuntos de interés para el municipio, además de los que se están llevando a cabo en la recuperación económica y social tras las riadas, como son los avances en el nuevo centro de salud y la construcción de un segundo instituto.

Reunión de trabajo entre Albal y la Generalitat. / GVA

El jefe del Consell ha trasladado al responsable municipal el apoyo de la Generalitat para la reconstrucción y restauración de daños causados por las riadas.

Así, ha puesto a disposición del consistorio la ayuda de Vaersa para agilizar la reparación de la red de alcantarillado y recogida de residuos en solares a la que el ayuntamiento va a acogerse para acelerar estas actuaciones. A través de este mecanismo, Vaersa podrá contratar por emergencia proyectos y direcciones de obras de las infraestructuras afectadas para minimizar los efectos que puedan sufrir ante eventuales lluvias intensas en el menor tiempo posible.

13,5 millones destinados

En esta línea, ha resaltado que la Generalitat ha destinado 13,5 millones de euros a la gestión de residuos en Albal como el vaciado de cerca de 50.000 toneladas de dos puntos de acopio local.

Durante la reunión, se han tratado otros temas como el nuevo centro de salud del que se va a iniciar la redacción del proyecto y la dirección de las obras de este espacio sanitario que se construirá en una parcela ubicada en la calle Poeta Vicent Andrés Estellés nº 2, que tiene una superficie de 2.641 m².

En materia educativa, se ha puesto en valor las obras de rehabilitación del IES Albal que estará totalmente operativo para que los alumnos inicien con normalidad el curso escolar, al tiempo que se ha acordado la necesidad de construir un nuevo IES en la localidad.

El president ha incidido en el compromiso del Consell con la recuperación de Albal tras la dana con el abono de 4.639 ayudas por un importe global de 13,3 millones de euros. Al respecto, cabe resaltar el pago de 3.104 ayudas por de 5,2 millones de euros por pérdida de vehículo.

El encuentro está enmarcado en la ronda de contactos que el president mantiene con alcaldes y alcaldesas de la Comunitat Valenciana.