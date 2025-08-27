El alcalde de Alaquàs se reúne con la Junta Local de Seguridad y el CECOPAL

Ayer 26 de agosto se celebraron dos reuniones clave para revisar y coordinar, por un lado, el dispositivo organizado para las Fiestas Mayores de Alaquàs, y por otra, para establecer las actuaciones en caso de riesgo de inundaciones y fuertes lluvias.

Concretamente, el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, reunió a la Junta Local de Seguridad con el fin de fijar los canales de organización, colaboración e información entre el cuerpo de Policía Local, Autonómico y Nacional durante la celebración de las Fiestas Mayores de Alaquàs que empezarán este viernes 25 de agosto. Una reunión en la cual estuvieron presentes representantes de todas las administraciones.

Como novedad en estas fiestas, todas las actuaciones se traspasarán al recinto ferial de El Terç, para poder garantizar un espacio apto para los espectáculos y las orquestas y que la gente pueda estar cómoda.

Prevención tras la dana

Por otra parte, el primer edil también reunió al Comité Especial de Coordinación de Emergencias (CECOPAL) a fin de adoptar las medidas preventivas, de control y coordinación de los trabajos antes posibles emergencias, por viento, tormentas, precipitaciones y avenidas de aguas en el municipio, ante el inicio de las fiestas mayores y cara al próximo otoño.