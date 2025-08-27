Vaivén
El alcalde de Silla visita a una vecina en su centésimo cumpleaños
La familia ha querido invitar al alcalde a la residencia donde se encuentra la cumpleañera para la celebración
Cumplir cien años no es algo habitual, es un cumpleaños que merece más que un reconocimiento y así lo ha expresado el Ayuntamiento de Silla: "Un siglo de vida merece una visita especial".
Por eso, el alcalde de la localidad, Vicent Zaragozà, y la concejala de Mayores, Trini Martínez, han visitado a Rosa Ferrer en su cumpleaños número cien. Se han trasladado hasta la residencia Savia, donde vive la cumpleañera y le han llevado tres tartas: una con forma de número 1 y dos con forma de número 0; un ramo de flores y una placa conmemorativa.
Desde el consistorio agradecen "a la dirección de Savia y a la familia por la invitación". También han expresado su deseo de "que puedan continuar disfrutando de la compañía de Rosa muchos años más".
