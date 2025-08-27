Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

El alcalde de Silla visita a una vecina en su centésimo cumpleaños

La familia ha querido invitar al alcalde a la residencia donde se encuentra la cumpleañera para la celebración

Trini Martínez, Rosa Ferrer y Vicent Zaragozá

Trini Martínez, Rosa Ferrer y Vicent Zaragozá / Ayuntamiento de Silla

Redacción Levante-EMV

Silla

Cumplir cien años no es algo habitual, es un cumpleaños que merece más que un reconocimiento y así lo ha expresado el Ayuntamiento de Silla: "Un siglo de vida merece una visita especial".

Por eso, el alcalde de la localidad, Vicent Zaragozà, y la concejala de Mayores, Trini Martínez, han visitado a Rosa Ferrer en su cumpleaños número cien. Se han trasladado hasta la residencia Savia, donde vive la cumpleañera y le han llevado tres tartas: una con forma de número 1 y dos con forma de número 0; un ramo de flores y una placa conmemorativa.

Entrega de la placa conmemorativa a Rosa

Entrega de la placa conmemorativa a Rosa / Ayuntamiento de Silla

Desde el consistorio agradecen "a la dirección de Savia y a la familia por la invitación". También han expresado su deseo de "que puedan continuar disfrutando de la compañía de Rosa muchos años más".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents