El juzgado de Catarroja reanuda su actividad tras la rehabilitación por los daños de la dana

El juzgado de Catarroja ya ha recuperado su actividad judicial tras una rehabilitación integral por los daños que causó la dana del pasado 29 de octubre. No solo retoma las cuestiones judiciales del día a día, sino que esta sede también albergará las vistas de la instrucción del juzgado nº3 de Catarroja que investiga la gestión de la dana, que hasta ahora se celebraban en la Ciudad de la Justicia de València.

"Hemos comprobado que las instalaciones estaban en condiciones para reanudar la actividad judicial y hemos aprovechado para ver las intervenciones que se habían hecho. Sin perjuicio de las obras de adecuación necesarias, se han hecho obras de adaptación para la implementación de la Ley de Eficiencia, luego las obras de accesibilidad que eran necesarias. Aprovechando que estaba en obras se han adecuado otros espacios para que la sede quede en condiciones para el uso de la ciudadanía", ha explicado Martínez Sanchis.

Respecto a la instrucción de la dana, con muchas partes implicadas y un flujo de testigos importantes, la consellera ha señalado que aunque el pasado seis de agosto concluyó el traslado total a Catarroja, ahora hay gente de vacaciones y habrá que ver cuando comience el mes de septiembre qué necesidades van surgiendo. "Hemos hablado con el presidente del tribunal de instancia y cualquier necesidad que pueda surgir estaremos pendientes para que estos temas no se dilaten mucho en el tiempo", ha dicho Martínez Sanchis.

La instrucción que dirige la jueza de Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, cuenta con cuarenta abogados, un número importante de testigos y gran volumen de documentación y requiere también un espacio adecuado para que se cumplan todos los requerimientos para celebrarse con normalidad. "La macrocausa de la dana, una que es extensa y tiene muchos testigos y necesidades especiales necesita, también, espacios ajustados para que se dé cobertura a la causa. En esta sede hay cinco salas de vista, una por juzgado, pero la instrucción se llevará a cabo en la sala más grande, que cuenta con doble estrado, una característica importante para este volumen de documentación", ha explicado la conselleria de Justicia, Nuria Martínez Sanchis, esta mañana en su visita in situ al edificio en el municipio de l'Horta Sud, ya en pleno rendimiento y ha hecho declaraciones en la sala que todo apunta a que albergará la causa de la dana.

Una recuperación de 1,8 millones de euros

La Generalitat Valenciana ha destinado 1,85 millones de euros a la reparación de la sede judicial de Catarroja, intervención que ha permitido que los cinco juzgados de Catarroja ya estén plenamente operativos en su localidad de origen tras haber estado trasladados temporalmente desde noviembre a agosto a la Ciudad de la Justicia de València, tras quedar el Palacio de Justicia de la localidad prácticamente devastado como consecuencia de la riada del 29 de octubre.

“Con el regreso a Catarroja de sus cinco juzgados la Administración de Justicia regresa al punto sobre el que tiene jurisdicción y se acerca a la ciudadanía a la que se debe, pues la proximidad es clave en la prestación de este servicio. Con este traslado damos un paso más en el proceso de reconstrucción, avanzando hacia la normalidad”, ha asegurado la titular de Justicia, Nuria Martínez.

Los trabajos ejecutados han contemplado la demolición de los elementos dañados y la reposición de elementos de compartimentación y acabado, así como instalaciones, para devolver la sede judicial a un estado que permita su funcionamiento normal. Así pues, tras los trabajos previos de retirada de agua y lodo, retirada de mobiliario y materiales dañados, y la limpieza y ventilación de los espacios, se ha realizado la demolición integral de lo existente en sótano y el secado del vaso del edificio.

Fachada del Juzgado de Catarroja, esta mañana / Fernando Bustamante

Posteriormente, se ha ejecutado de nuevo la compartimentación de los espacios de sótano. En cuanto a los distintos revestimientos afectados, se ha renovado completamente los acabados de suelo y paredes en sótano, así como los afectados en planta baja, incluyendo los revestimientos de paramentos y tarimas en salas de vistas. También se ha actuado sobre los aseos de planta baja y sótano, renovando revestimientos y aparatos sanitarios. Asimismo, se han sustituido las carpinterías afectadas, tanto interiores como exteriores.

Además, se ha renovado la totalidad de las instalaciones existentes en sótano, así como las instalaciones afectadas en planta baja y planta primera, incluyendo los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, el grupo de presión, el grupo de bombeo, el ascensor, la instalación de baja tensión, iluminación, climatización, ventilación, protección contra incendios, sistema anti-intrusión, voz y datos.

La recuperación de la sede judicial 1,85 millones de euros. lo que quedo mas dañado en esta sede fue la planta el sótano y la planta baja que llego el agua medio metro. El sotano y la primera planta, se ha tenido que hacer una intervencion mayor y se ha aprovechado para ajustar espacios para albergar las necesidades de nueva ley de efriciencia que entro en vigor en enero y requiere de espacios mas amplios, el mobiliairo estaba en primera y segunda planta no resulto dañado peero aprovechando la intervencion se ha ajustado el mobiliario a algi mas moderno.