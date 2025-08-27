Manises celebrará por cuarta vez la jornada de puertas abiertas ‘Ceràmica Oberta’

El sábado 27 de septiembre tendrá lugar el evento ‘Ceràmica Oberta’ en Manises, Ciudad Creativa de la UNESCO. Esta jornada, en la cual la cerámica manisera y sus artesanos y artesanas serán auténticos protagonistas, tiene el objetivo de mostrar y poner en valor la actividad artesanal más conocida de la localidad, así como facilitar la comercialización de los productos artísticos de los profesionales de los talleres cerámicos.

Según el concejal de Cultura y Promoción de la Cerámica del Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant: “esta iniciativa es una oportunidad para que la ciudadanía y las personas visitantes puedan conocer de cerca el gran trabajo de las y los artesanos de Manises, puesto que podrán comprar sus productos sin intermediarios y a sus propios talleres”.

Cartel promocional de Manises Cerámica Oberta / Ayuntamiento de Manises

‘Ceràmica Oberta’ es una jornada en la cual se realizarán talleres, demostraciones, venta y visitas a los talleres cerámicos de Manises, unas actividades dirigidas a todos los públicos y de acceso gratuito y libre, mientras haya plazas disponibles.

Artesano de Manises / Ayuntamiento de Manises

Talleres y actividades para todos los públicos

Durante esta jornada lúdica, que se desarrollará de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, el público podrá llenar su pasaporte cerámico que permitirá obtener beneficios únicos por las compras realizadas ese día a los y las ceramistas: se sellará y se podrá cambiar por productos exclusivos, como por ejemplo delantales y piezas únicas, que dependerán del valor de las compras efectuadas a lo largo de la jornada.

También se podrán visitar diferentes talleres, fábricas de cerámica y la sede de la Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-Gremio, donde se realizarán demostraciones con diferentes técnicas cerámicas. Serán los artesanos y artesanas quienes muestren, tanto en la población local como las personas visitantes, sus habilidades que mantienen viva la tradición cerámica manisera.

Mapa del recorrido del tren turístico / Ayuntamiento de Manises

Finalmente, habrá disponible un tren turístico que recorrerá parte de la ciudad, lo cual permitirá acercar el público a los talleres cerámicos. Las paradas estarán situadas en la C/Roses29 (Mercadona), C/Cementerio 24, C/Pizarro con C/Mirasol, C/València 26, Rotonda Avda. Generalitat Valenciana con C/García Lorca y C/Roses 16. Consulta el mapa para mayor información.