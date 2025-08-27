Massanassa intensifica la limpieza de imbornales tras la dana y se prepara para el otoño

El ayuntamiento refuerza un proceso que se realiza tres veces al año para prevenir incidencias en la red de alcantarillado y mejorar la seguridad de las calles

Con esta acción se pretende tener un mejor alcantarillado de cara a próximas danas

Con esta acción se pretende tener un mejor alcantarillado de cara a próximas danas / Ayuntamiento de Massanassa

Redacción Levante-EMV

Massanassa

El Ayuntamiento de Massanassa ha puesto en marcha una campaña especial de limpieza de imbornales en todo el municipio. Estos trabajos, que habitualmente se realizan tres veces al año, se están intensificando en esta ocasión como respuesta a los efectos provocados por la dana y ante la previsión de lluvias en los próximos meses de otoño.

Proceso de limpieza de imbornales

Proceso de limpieza de imbornales / Ayuntamiento de Massanassa

Los equipos municipales están actuando de manera más exhaustiva en las zonas más sensibles del municipio, con el objetivo de garantizar un correcto funcionamiento de la red de evacuación de aguas pluviales y evitar posibles incidencias en la vía pública.

Noticias relacionadas y más

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha destacado que “la experiencia de la dana nos obliga a redoblar esfuerzos en la limpieza de imbornales para reforzar la seguridad de la ciudadanía y minimizar los riesgos ante episodios de fuertes lluvias”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents