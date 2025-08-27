Un paseo poético, música y premios para la XVI Nit Estellés de Burjassot

La Associació Cultural Bassot de Burjassot, con la colaboración del Ayuntamiento, de la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord-Escola Valenciana y de la entidad cívica Acció Cultural del País Valencià, ya lo tiene todo listo para celebrar el próximo 13 de septiembre la XVI edición de la Nit Vicent Andrés Estellés con motivo del centésimo primer aniversario del nacimiento del poeta.

Los actos darán comienzo a partir de las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento, junto a la estatua sedente de Estellés, con un paseo poético que los nietos del escritor, Vicent e Isabel Anyó Andrés, guiarán.

Cena amenizada

Finalizada la ruta literaria, el Antiguo Mercado Municipal albergará a las 21 horas una “cena estellesiana”. A lo largo de la velada, que incluirá lectura de poemas, la organización entregará el galardón “Compromís amb la nostra llengua” y el Premi Estellés de Fotografia. Como colofón, el grupo de folk pop de Godella Arrop i Tallaetes ofrecerá un concierto.

Excepto la cena, que tiene un precio de 25 euros (20 para los socios de Bassot), todos los actos de la XVI Nit Estellés, concierto incluido, son gratis.