La Pobla de Farnals celebra la X Campaña de Recogida de Microrresiduos en la playa Norte

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, a través de las concejalías de Turismo y Medio Ambiente, celebrará el próximo sábado 30 de agosto, de 10 a 13 horas, la décima edición de la Campaña de Recogida de Microrresiduos, una actividad que combina sensibilización ambiental y participación ciudadana en la playa Norte.

La iniciativa consiste en la recogida de pequeños residuos como colillas y microplásticos que suelen escapar a la limpieza mecánica de la arena y que, pese a su tamaño, suponen un grave perjuicio para el ecosistema marino. Se calcula que un solo filtro de cigarrillo puede contaminar hasta tres litros de agua de mar.

Cartel promocional de la campaña / Ayuntamiento de La Pobla de Farnals

Un refresco por un vaso de residuos

Las personas interesadas podrán acercarse al estand situado junto a la Posta Sanitaria del Paseo Colón para recoger un vaso y guantes, y participar en la limpieza de la playa. Quienes entreguen un vaso lleno de colillas y microplásticos recibirán un refresco y, además, entrarán en el sorteo de un lote playero.

La campaña está dirigida a todos los públicos y se concibe como una actividad intergeneracional en la que niños, jóvenes y personas adultas colaboran para cuidar y concienciarse sobre el entorno natural. Con esta acción, el consistorio reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la protección del litoral, impulsando la participación vecinal. El Ayuntamiento recuerda que cada pequeño gesto cuenta para proteger el medio marino y garantizar playas más limpias para todas y todos.