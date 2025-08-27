Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Pobla de Farnals celebra la X Campaña de Recogida de Microrresiduos en la playa Norte

La iniciativa busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener limpia la playa

Residuos recogidos en la campaña de 2024

Residuos recogidos en la campaña de 2024 / Ayuntamiento de La Pobla de Farnals

Redacción Levante-EMV

La Pobla de Farnals

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, a través de las concejalías de Turismo y Medio Ambiente, celebrará el próximo sábado 30 de agosto, de 10 a 13 horas, la décima edición de la Campaña de Recogida de Microrresiduos, una actividad que combina sensibilización ambiental y participación ciudadana en la playa Norte.

La iniciativa consiste en la recogida de pequeños residuos como colillas y microplásticos que suelen escapar a la limpieza mecánica de la arena y que, pese a su tamaño, suponen un grave perjuicio para el ecosistema marino. Se calcula que un solo filtro de cigarrillo puede contaminar hasta tres litros de agua de mar.

Cartel promocional de la campaña

Cartel promocional de la campaña / Ayuntamiento de La Pobla de Farnals

Un refresco por un vaso de residuos

Las personas interesadas podrán acercarse al estand situado junto a la Posta Sanitaria del Paseo Colón para recoger un vaso y guantes, y participar en la limpieza de la playa. Quienes entreguen un vaso lleno de colillas y microplásticos recibirán un refresco y, además, entrarán en el sorteo de un lote playero.

La campaña está dirigida a todos los públicos y se concibe como una actividad intergeneracional en la que niños, jóvenes y personas adultas colaboran para cuidar y concienciarse sobre el entorno natural. Con esta acción, el consistorio reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la protección del litoral, impulsando la participación vecinal. El Ayuntamiento recuerda que cada pequeño gesto cuenta para proteger el medio marino y garantizar playas más limpias para todas y todos.

