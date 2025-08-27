Los problemas de un autobús para girar en Silla

Los habitantes de Silla están viviendo una situación de circulación complicada por el recorrido del metrobús por el municipio. El vehículo, en su tramo por el cruce de la Rambla de la Independencia con la calle Ausiàs March, debe realizar una serie de maniobras que ralentizan el trayecto y la circulación de otros usuarios.

Estas continuas maniobras han llegado a durar hasta "los diez minutos, con el peligro que ello supone debido al poco espacio para la realización de la maniobra", explica Jaume Navarro, concejal del partido político Els Verds de Silla.

Más zonas afectadas por la circulación

Es por esto que Navarro ha solicitado "la modificación del itinerario de los autobuses y vehículos de grandes dimensiones" o, en su defecto, "la ampliación del espacio en la Rambla para que estos puedan realizar sin riesgo en el cruce las maniobras oportunas".

Un vecino también ha recalcado el peligro de estas maniobras, asegurando que "en el Parc Gran pasa igual, es un peligro". En la zona mencionada por el usuario, "los coches tienen que hacer maniobras con muy poca visibilidad" y esto supone "un peligro tanto para el coche como para las personas que cruzan el paso de cebra".

Soluciones en trámite

Navarro ha afirmado que esta solicitud al ayuntamiento se ha realizado debido a las quejas que han recibido por parte de los vecinos de la zona y los mensajes de los ciudadanos que se han puesto en contacto con él para hacerle conocedor de la situación.

"Todavía no hemos hablado con el ayuntamiento porque estamos en un mes complicado, de vacaciones y con poca actividad política. Por eso hemos hecho el registro de entrada", añade el concejal.

No obstante, la petición, tanto del político como de los vecinos es clara: "que se de la solución administrativa que se considere más conveniente para los peatones y la circulación".