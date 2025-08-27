Sedaví se queda sin poder abrir su piscina por un problema en el filtro

Sedaví era uno de los municipios afectados por la dana que preveía abrir su piscina municipal este verano después de la riada. Aunque la empresa que lleva las instalaciones es privada, el consistorio quería tenerla lista a principios de julio.

“La piscina de Sedaví es una cesión privada, pero desde el ayuntamiento estamos en contacto continuo para poder ayudar a la empresa en todo lo posible. Todavía no hay una fecha concreta de apertura, pero la idea es tenerla lista a principios de julio”, afirmó el ayuntamiento.

Problemas técnicos

Sin embargo, aún habiendo retrasado la fecha de apertura y haciendo las obras lo más rápido posible para tener la piscina lista para los vecinos y visitantes, el ayuntamiento ha afirmado que la infraestructura no se podrá abrir este verano.

Esto se debe a un problema con el filtro de la depuradora. En medio de las obras, este empezó a soltar arena dentro del agua de la piscina, por lo que se tuvo que quitar y buscar otro. Esta búsqueda ha sido más larga de lo que se esperaba.

Aunque la empresa encargada de la reconstrucción ya tiene la pieza, "todavía siguen en obras y no se ve que la piscina pueda abrir próximamente", ha afirmado el alcalde de la localidad, Josep Francesc Cabanes.

Una piscina marcada por la dana

Las instalaciones de la piscina de Sedaví fueron gravemente afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024. Esta piscina daba servicio a más de 500 personas a diario, y con las numerosas olas de calor que ha habido este verano, se ha echado todavía más de menos.

Una multitud de voluntarios acudió después de la barrancada al municipio para ayudar en las labores de limpieza de las instalaciones, bajo la llamada de Agustín García, presidente del Club de Natación de Sedaví.

No obstante, a pesar de los esfuerzos de los voluntarios, la empresa constructora y el Ayuntamiento de Sedaví, el mensaje es claro: la piscina no va a abrir.