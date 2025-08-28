Aliança Climàtica pide cerrar el acceso a la Vallesa en alerta de incendios

La Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna, l’Eliana i San Antonio de Benagéber ha pedido a los ayuntamientos que lindan con el bosque de la Vallesa (Paterna, l’Eliana, San Antonio y Riba-roja) que adopten, de manera sistemática y coordinada, la norma de cierre de todos los accesos al Parque Natural del Turia, y la prohibición de circular a pie o en cualquier clase de vehículo los días de riesgo máximo de incendio, que corresponden a los días en que los ayuntamientos desplegan banderas rojas en zonas visibles. También ha solicitado a la Consellería de Medio Natural que redacte sin más dilación el programa de uso público del Parque Natural del Turia, incluído en el vigente plan de prevención de incendios, que está pendiente desde el año 2011.

La Vallesa. / A.E.C.

Desde la Alianza consideran que en los días de máximo riesgo no es suficiente exhortar a la población a que tome precauciones y respete las normas, porque es sabido que se cometen muchas imprudencias, y que un espacio natural con un alto índice de visitantes (el Parque Natural del Túria es visitado por más de dos millones de personas al año) tiene que protegerse los días de más peligro de incendio. Por eso, desde la Aliança han pedido a los ayuntamientos lindantes a la Vallesa que cierren el acceso al bosque los días de alerta máxima, y también que lo haga la Generalitat redactando el programa de uso público, pendiente de redacción desde el año 2011, en el que “se recogerán medidas especiales de control de los visitantes para las épocas en que nos encontremos en estado de alerta 3, y los cauces disponibles para comunicar las normas de uso a los visitantes”.

200 incendios forestales

En lo que va de verano, la Comunitat Valenciana ha tenido 200 incendios forestales, que por ahora han quemado 737 hectáreas de superfície entre el 1 de enero y el 19 de agosto, muy poco comparado con otros años con incendios devastadores como el de Bejís o el de Cortes de Pallás hace pocos años. De estos incendios, 68 han sido intencionados, 27 provocados por una negligencia, 21 por causas desconocidas o bajo investigación, 10 por otras causas accidentales y 74 por rayos. Eso significa que del total de incendios que han habido en la Comunitat Valenciana, más de la mitad están originados por la mano humana, tanto provocándolos como por negligencias o accidentes.

Senda en la Vallesa. / A.E.C.

Por eso la Aliança ha planteado este cierre sistemático, que disminuirá el riesgo de ignición de fuego por descuido o intención, con lo cual aumentarán las probabilidades de conservación del entorno natural en circunstancias de riesgo extremo, y también la seguridad de las personas que podrían encontrarse en esta zona en una situación de incendio, lo que pondría sus vidas en grave riesgo al encontrarse en zona de fuego.

Francia, ejemplo

Esta medida ya se aplica en Francia desde hace años, donde siguen un sistema de niveles de riesgo de incendios forestales con un código de colores (verde, amarillo, naranja y rojo), donde el rojo significa que no se puede acceder al espacio natural, y en el naranja el acceso está permitido solo durante algunas horas. La Aliança propone que se establezca un sistema similar, ya que en Francia ha demostrado una gran efectividad.

Por último, desde la Aliança destacan que esta actuación se sumaría a otras que ya se están implementando desde el parque natural, como son los cañones de agua cuando se llega a temperaturas extremas, que forman parte del proyecto Guardian, y la torre de vigilancia, rehabilitada hace unos meses y desde la que guardias forestales pueden observar el bosque para detectar precozmente los conatos de incendios y así apagar el fuego en sus primeros estadios.