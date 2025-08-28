Catarroja recupera el anda de Sant Miquel de hace un siglo para sus fiestas

Catarroja contará este año con el anda original de Sant Miquel completamente restaurada para la procesión en honor al patrón del pueblo, coincidiendo con las Fiestas Mayores que se celebrarán el próximo mes de septiembre.

El Ayuntamiento de Catarroja encargó los trabajos de recuperación a un equipo de doctoras en Restauración, profesionales especializadas que han llevado a cabo una intervención “respetuosa y rigurosa, promoviendo valores de formación reglada y luchando contra el intrusismo laboral en el sector”, aseguran.

Proceso de restauración del anda / Ayuntamiento de Catarroja

“Con esta actuación reafirmamos nuestro compromiso con la preservación del patrimonio local. Es un orgullo poder ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de disfrutar de la procesión de Sant Miquel con el anda tal y como lucía en su origen, con todo su esplendor histórico”, indica la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent.

Un anda histórica

El anda, que se calcula que data de la posguerra y tiene cerca de un siglo de antigüedad, presentaba importantes pérdidas derivadas de la dana y de intervenciones anteriores poco afortunadas. Según explican las restauradoras, “la obra había sido repintada al menos en dos ocasiones de manera tosca, ocultando la policromía original que se encontraba escondida bajo la pintura acrílica con efectos metálicos. Esta capa de repinte, aunque tapaba detalles exquisitos, como el coloreado de las mejillas, los labios o las pupilas de los ángeles, ha actuado como protectora y ha permitido que la decoración original se mantuviera en buen estado tras las inundaciones”.

Aunque se pensaba que la pieza correspondía a una época de austeridad, propia de la posguerra y con materiales más humildes, la intervención ha revelado una calidad sorprendente: “hemos recuperado en la limpieza oro fino, plata fina e incluso pan de bronce, especialmente visible en las flores de la parte superior de los ángeles, algo poco habitual y que llama mucho la atención”.

Uno de los ángeles afectados / Ayuntamiento de Catarroja

Los trabajos han consistido en una limpieza superficial y eliminación de cúmulos de barro, la desinsectación, y posteriormente una limpieza profunda, tanto química como física, que ha permitido recuperar las zonas planas que habían perdido policromía y rescatar alrededor de un 90% de los elementos originales.

Pérdidas pero con un reto conseguido

Además, se ha actuado sobre elementos que habían perdido su lectura iconográfica: “los escudos y algunos volúmenes de las alas de los querubines habían perdido sus atributos a causa de los repintes anteriores. Dos de los escudos están en proceso de restauración y uno, probablemente perdido durante la dana, se reproducirá a partir de los moldes de los conservados para que el conjunto recupere completamente su sentido y esplendor original”.

La restauración ha sido un reto para las encargadas / Ayuntamiento de Catarroja

Las tareas, que han supuesto tres meses de intervención, han sido un auténtico reto técnico y de planificación para llegar a tiempo a la procesión. “Pensábamos que quedaba menos original por rescatar, pero a medida que descubríamos la calidad de la pieza, el proceso se ha hecho más laborioso y meticuloso”, destacan las restauradoras.

La recuperación del anda de Sant Miquel supone un paso más en la protección del legado cultural de Catarroja y será, sin duda, uno de los momentos más emotivos y esperados de las próximas Fiestas Mayores.