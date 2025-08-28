Un concejal de Torrent pide la reprobación del jefe de prensa por "su enfrentamiento con los vecinos"

El concejal del grupo No Adscritos del Ayuntamiento de Torrent tras abandonar Vox, Guillermo Alonso del Real, ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno municipal, mediante la cual propone la reprobación institucional del jefe del Gabinete de Prensa del Consistorio, José González, por considerar que su conducta es incompatible con los principios de neutralidad, ejemplaridad y respeto que deben regir la comunicación institucional.

En la exposición de motivos de la moción, el edil subraya que “el correcto funcionamiento de una institución democrática exige que sus representantes y colaboradores actúen con respeto, neutralidad y responsabilidad, más aún cuando se trata de la comunicación institucional, que debe representar a todos los vecinos de Torrent y no convertirse en un instrumento personal o partidista”.

Entre los hechos que motivan la reprobación se citan diversas intervenciones ofensivas en redes sociales, enfrentamientos verbales con vecinos, así como el episodio ocurrido en la reinauguración del puente Torrent–Alaquàs, donde González Silva “se encaró con ciudadanos que se manifestaban en memoria de las víctimas de la DANA”.

Francisco Calabuig

La moción recuerda que el jefe de prensa es personal eventual de especial confianza, nombrado por decreto de Alcaldía y retribuido con fondos públicos, y que su figura representa a ojos de la ciudadanía la imagen institucional del Ayuntamiento. “Resulta inaceptable que vecinos de Torrent lleguen a sentir miedo a expresar sus críticas por temor a represalias personales o mediáticas”, señala el texto.

La moción también critica la pasividad de la alcaldesa, Amparo Folgado, ante una conducta que considera “pública y notoria”, exigiendo que se adopten medidas para salvaguardar la dignidad institucional y el buen clima entre vecinos y Ayuntamiento.

"No es un ataque personal ni partidista"

Finalmente, el concejal subraya que “esta moción no es un ataque personal ni un gesto partidista, sino una defensa de la dignidad institucional y del derecho de los vecinos a ser tratados con respeto y neutralidad por quienes actúan en nombre del Ayuntamiento”, así como de la necesidad de garantizar un espacio público libre de intimidaciones y actitudes sectarias.

Comisión de investigación

Hay que recordar que Guillermo Alonso del Real forma parte de la comisión de investigación de contratos dana, donde se está tratando la adjudicación del contrato de prensa, y donde varios de los comparecientes, declaran una injerencia desde el jefe del gabinete de comunicación: «No es normal que un asesor, una persona externa, tenga más peso que gente en el gobierno», apuntaba entonces Alonso del Real. La comisión se retomará en septiembre.