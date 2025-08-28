Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Mare de Déu al Peu de la Creu, alcaldesa honorífica de Puçol

La propuesta se ha aprobado en un pleno extraordinario, con los votos en contra de Compromís y la abstención del PSPV

Mare de Déu al Peu de la Creu

Mare de Déu al Peu de la Creu / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Puçol

El Ayuntamiento de Puçol ha celebrado hoy un pleno extraordinario en el que se ha aprobado otorgar a la patrona del municipio, la Mare de Déu al Peu de la Creu, el título de alcaldesa honorífica y vitalicia. La iniciativa, que partió del Partido Popular, ha salido adelante por los votos a favor de PP, Vox y PURP, frente al rechazo de Compromís y la abstención del PSPV-PSOE.

Con esta decisión, el equipo de gobierno del PP ha puesto en valor la devoción, la tradición y la historia de Puçol, reconociendo a la patrona como símbolo de unión y de identidad para todos los vecinos en un año especial, ya que se conmemora el centenario de la proclamación canónica de la Mare de Deu al Peu de la Creu como patrona de Puçol.

Se trata de un nombramiento simbólico de reconocimiento a la patrona por la que la inmensa mayoría del pueblo siente una gran devoción.

