Más de 400 operativos controlarán la seguridad de Mislata en sus fiestas
El alcalde y el subdelegado del Gobierno han copresidido la Junta Local de Seguridad donde se han abordado y comunicado los protocolos de actuación
En el Centro Sociocultural La Fábrica en Mislata, se ha llevado a cabo la reunión de la Junta Local de Seguridad de preparación de las Fiestas Populares de la ciudad, que se celebrarán del 2 al 6 de septiembre. En la reunión han participado el alcalde, Carlos F. Bielsa, el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Ximo Moreno, así como integrantes de los distintos cuerpos de seguridad.
En el transcurso de la reunión, se abordaron y comunicaron los protocolos y dispositivos de seguridad establecidos para la celebración de las Fiestas Populares. El alcalde confirmó la instalación de un Puesto de Mando Permanente de la Policía en el recinto ferial, que centralizará el control durante las noches de las fiestas y proporcionará asistencia a la ciudadanía. "Como en ediciones anteriores, estas fiestas contarán con una gran afluencia de personas. Por esta razón, hemos diseñado un sólido plan de seguridad y desplegado un gran número de agentes para garantizar que todo el público pueda disfrutar de las fiestas con tranquilidad mientras se divierte", afirmó Bielsa.
Medidas igualitarias
Además, se reinstalará un Punto Violeta y otro de la UPCCA en el área de los conciertos, destinados a mejorar el control de seguridad y a proporcionar información para prevenir casos de violencia machista y de conductas adictivas entre los y las asistentes. También se establecerán un Punto de Lactancia, un Centro Sanitario Avanzado y otro de información y orientación para la ciudadanía.
Tras la reunión de la Junta, todos se dirigieron al propio recinto ferial y junto al concejal de Fiestas, Toni Arenas, supervisaron personalmente el montaje de las diferentes infraestructuras y espacios, así como los protocolos de seguridad tratados en la reunión. Durante los días festivos, tanto las cámaras de seguridad instaladas como los drones de la Policía Local estarán operativos y servirán de apoyo a los cuerpos de seguridad para prevenir y detectar cualquier incidente que pueda surgir.
Los más de 400 operativos controlarán la seguridad y el aforo dentro del recinto ferial, así como realizarán controles de tráfico y controles preventivos en las entradas y salidas del municipio durante los días de mayor afluencia.
