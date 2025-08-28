Las nuevas generaciones de la pólvora exhiben su destreza en el cohetódromo de Paterna

El cohetódromo, escenario emblemático de los distintos actos de fuego en Paterna volvió a acoger anoche la pasión por la pólvora que mostraron más de 170 de niños y niñas protagonistas de las Cordàs Querubín, Infantil y Juvenil, organizadas por el Ayuntamiento de Paterna y la Federación Interpenyes. Como novedad, en la Cordà Juvenil se ofreció una doble tirada al incrementarse el número de participantes que este año han alcanzado la cifra de 90 jóvenes.

Numerosos vecinos, turistas y familiares pudieron disfrutar de la destreza que mostraban ya las futuras generaciones de tiradores y tiradoras en el manejo del cohete de menor a mayor potencia adaptados a sus respectivas edades. Todos los que se acercaron hasta el cohetódromo también pudieron comprobar su afición y respeto por el fuego desde los primeros preparativos en el interior de este recinto con el reparto de los cohetes en los cajones así como los últimos detalles de la colocación de monos, cascos y guantes antes de encender la mecha.

Pequeños tiradores de Paterna anoche en una de las tiradas en el cohetódromo / L-EMV

Asimismo, el público asistente pudo seguir en directo y con detalle todo lo que sucedía en el interior de este espacio a través de las imágenes emitidas por una pantalla de led gigante ubicada en la propia explanada. A las 21:00 horas de esta jornada de miércoles le precedió al tradicional pasacalle infantil de Cohetes de Lujo que tuvo lugar en la Plaza del Pueblo.

Por otro lado, este jueves por la tarde comenzará el primer acto religioso a cargo de la Real Cofradía en honor al Santísimo Cristo de la Fe con el primer Triduo, a partir de las 18:45h, y que continuará con una segunda y tercera jornadas de Triduo durante este viernes 29 y sábado 30 para conmemorar este domingo, 31 de agosto, la Misa Solemne a San Vicente Ferrer.