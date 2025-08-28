Rafelbunyol celebra el X Aniversari del Festival de Cultura Urbana Final de Trajecte

Rafelbunyol acogerá, el sábado 4 de octubre, una edición muy especial de Final de Trajecte, el Festival de Cultura Urbana del municipio, que este año celebra su 10.º cumpleaños.

"Este festival simboliza la posta de nuestro municipio por la cultura urbana contemporánea, participativa e innovadora. Estamos muy orgullosos que Rafelbunyol sea punto de encuentro para artistas de todas partes y que nuestro vecindario pueda disfrutar de propuestas tan inspiradoras" ha señalado el alcalde de Rafelbunyol, Fran López.

Un nuevo mural

Para conmemorar esta década de cultura y creatividad, la organización ha puesto en marcha la realización de un gran mural en la avenida Magdalena que reflexiona sobre el diálogo entre la tradición y el futuro, una de las señas de identidad del festival, realizado por el colectivo de OnPointStudio.

A la edición de este año, coordinada por OnPointEstudio, participarán artistas de renombre, tanto en el ámbito local como internacional. El cartel incluye figuras consolidadas de la escena valenciana como Mink, Yeko y Dyox, creadores venidos desde Madrid como Saves, Wios y Matiz, así como antiguos miembros de la asociación Grow Up, que estuvieron presentes en los inicios del festival. La cita también contará con la presencia de artistas locales, entre ellos Hades, que aportarán su visión y estilo propio.

Ánimo a la participación

Además de los murales en directo, el público podrá disfrutar de talleres participativos, como un taller de mural y otro de esbozos, impartido por la organización Share Your Sketch, que pretende acercar el arte urbano en todas las edades y niveles de experiencia.

"Final de Trajecte se ha consolidado como un encuentro de cultura urbana en los festivales de la Comunidad Valenciana. Es un orgullo poder celebrar esta trayectoria con una edición tan especial con el apoyo a artistas locales e internacionales" ha destacado la regidora de Cultura, Alicia Piquer.

El festival Final de Trajecte 2025 es una cita imprescindible para los amantes del arte urbano y para toda la ciudadanía que quiera vivir una jornada festiva, creativa y llena de color.