Se suspende el sopar popular de Almàssera por el fallecido en el incendio de Carpesa

Almàssera no celebrará la noche de este jueves 28 de agosto su sopar popular ni la orquesta, prevista dentro de la programación de las Fiestas de la localidad por el fallecimiento repentino en un incendio declarado en un inmueble de Carpesa de un miembro de la peña que lo organiza, la Associació Gent de Poble Almàssera.

Ha sido el Ayuntamiento de Almàssera, a través de sus redes sociales, donde ha emitido un comunicado "urgente" para avisar a la población de la suspensión de este evento, que reúne a cientos de personas en la Plaza Mayor.

"La Asociación Gent Del Poble lamenta profundamente comunicar el fallecimiento repentino de uno de sus miembros. Como muestra de respeto y en señal de duelo, quedan suspendidos el sopar popular y la actuación de la orquesta previstos para mañana.La Asociación transmite su más sentido pésame y afecto a la familia en estos momentos de dolor. Rogamos disculpen las molestias y agradecemos su comprensión".

Programación fiestas Almàssera. / A.A.

El sopar popular debía celebrarse en la noche de este jueves 28 de agosto, en la plaza mayor, de 20.30 horas a 2.00 horas. A continuación, la Associació Gent de Poble tenía previsto amenizar la velada con la orquesta Wizards hasta la 4 de la madrugada.

Comprensión

Pese a que se trata de un evento muy popular y esperado dentro de la programación festiva de Almàssera, son muchas las muestras de comprensión por la suspensión que se han recibido a través de las redes sociales, que han utilizado los vecinos y vecinas de la localidad de l'Horta Nord para mostrar sus condolencias a los miembros de la asociación que están muy afectados por esta pérdida

El joven de 26 años de edad, falleció a última hora de la tarde de este miércoles tras resultar gravemente herido por quemaduras de diversa consideración en prácticamente todo su cuerpo a consecuencia de un incendio declarado a primera hora de la tarde de ese mismo día en una alquería ubicada en la pedanía valenciana de Carpesa.