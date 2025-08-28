Vecinos denuncian molestias por el polvo y el olor de un solar lleno de escombros

Mientras adolescentes de una escuela de verano juegan a balonmano en el IES La Sènia de Paiporta, al otro lado del muro montañas de escombros son la postal de los vecinos de la zona día a día. Desde sofás a neveras, todo pasa por allí.

"Todo lo que se va retirando de las calles del pueblo por parte del ayuntamiento va a parar detrás del descampado, justo al lado del polideportivo, el colegio y el instituto", relata un vecino que asegura que "todo está lleno de polvo, cucarachas, ratas y mosquitos".

Residuos y escombros en el descampado municipal / Francisco Calabuig

Justo en ese solar, antes de que la dana lo arrasara todo, se montaba la tradicional feria de Halloween que el municipio prepara tanto para los vecinos como para visitantes de otros pueblos. Ahora, aunque el panorama no es igual, da el mismo miedo.

"Ya no puedo sacar al perro por ahí, el olor es insoportable. He tenido que ir hasta con mascarilla de lo mal que olía", cuenta el mismo vecino y añade que "en cuanto quitaron los coches afectados por la dana metieron todos los escombros".

Ventanas cerradas y terrazas llenas de polvo

Lo que esto está causando es "mucha porquería, porquería y más porquería", afirma otra vecina de la zona. "No podemos abrir las ventanas, tengo las persianas agachadas, la terraza la fregué ayer y ya está sucia de nuevo", relata. Añade que "dentro de casa pasa lo mismo" y que "tiene que tener a sus nietos dentro de casa para que no inhalen polvo".

Cajas, sillas, neveras y sofás llenan cada hueco / Francisco Calabuig

"Se han presentado quejas al ayuntamiento, pero no pasa nada aquí, todo sigue igual", relata e insiste a su marido en cerrar la puerta para que no entre nada de suciedad. "¿Habéis visto que gusto, no? Nos han dejado un parque de categoría", dice con ironía el marido de la vecina.

"Lo que no entiendo es porque del ayuntamiento pasan camiones a traer todas las porquerías", se queja la residente. "Se han hecho escritos, ¿pero para qué? No podemos hacer nada. Las cosas que yo he tirado no las he dejado por ahí".

El consistorio pide paciencia

Desde el Ayuntamiento de Paiporta, aseguran que este problema que causa tantas molestias a los vecinos tiene solución a corto plazo. Por una parte, admiten que la CHJ vacía en este solar de propiedad municipal todo lo que recoge en las tareas de limpieza que están llevando a cabo en el barranco del Poyo, que sigue lleno de maleza y todo tipo de enseres, tras lo arrastrado por la fuerza del agua ese 29 de octubre. Del mismo modo, aseguran que la CHJ antes de que acabe el mes, tiene orden de tratar y retirar todo lo vertido allí.

El ayuntamiento afirma que la solución está muy cerca / Francisco Calabuig

Por otra parte, el consistorio también está utilizando este solar para verter todos los escombros recogidos por las reformas de las casas particulares afectadas por la dana. “Es un gran problema, hemos llegado recoger entre 40 y 50 toneladas, porque como es normal, la gente ha tenido que esperar a que se seque el barro y las paredes, para comenzar a hacer las reformas”, apuntaba el alcalde Vicent Ciscar.

Un problema que también tiene solución, ya que el Consell, tras la reunión mantenida entre Carlos Mazón y el propio Ciscar, se comprometieron a retirar estos escombros. “Nos han comunicado que en el último Consell realizado se aprobó retirar estos escombros a otro lugar habilitado. Me imagino, que por tema de burocracia y tal, en unos meses ya estará solucionado”, apunta.

El solar se vaciará en los próximos meses / Francisco Calabuig

Mientras tanto, el alcalde pide paciencia. “Entendemos que puede estar causando molestias a los vecinos, pero es que como ya le dije a Mazón, la dana no ha acabado. Todavía estamos en una situación de emergencia”, apunta Ciscar.