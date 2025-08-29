La 5K contra el cáncer vuelve a Torrent a final de septiembre

La cuenta atrás ya ha comenzado. A menos de un mes para la celebración de la Runcáncer de Torrent, la ciudad se prepara para recibir una de las pruebas deportivas y solidarias más importantes del calendario, que cada año reúne a miles de vecinos y vecinas comprometidos en la lucha contra el cáncer.

El evento, que se celebrará el sábado 27 de septiembre a las 19 horas con salida desde la plaza Mayor, forma parte del Circuito Runcáncer Valencia, impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). En Torrent, la organización corre a cargo de la Junta Local de la AECC, presidida por Amparo Almerich, que trabaja mano a mano con el Ajuntament de Torrent, la Fundació de l’Esport de Torrent (FDM), Aigües de l’Horta y Caixa Rural Torrent, además de contar con el apoyo de numerosos comercios, asociaciones y entidades.

La carrera Runcancer de Torrent. / L-EMV

Dos modalidades

La cita deportiva volverá a celebrarse bajo el nombre "Torrent Contra el Cáncer by Familia Martínez 2025" y ofrecerá dos modalidades:

Una carrera de 5 kilómetros , pensada para los amantes del running.

, pensada para los amantes del running. Una marcha no competitiva de 4 kilómetros, diseñada para quienes prefieren disfrutar del recorrido caminando en compañía de familiares y amigos.

Las inscripciones para la carrera ya pueden realizarse a través de la web oficial enmarcha.contraelcancer.es hasta el 24 de septiembre a las 23:59 horas. Por otro lado, quienes deseen participar en la marcha o colaborar adquiriendo una camiseta solidaria pueden hacerlo en distintos puntos de venta repartidos por la ciudad: Deportes Bacete, Avore moda infantil, Càrniques Yago, Helvetia seguros, Nova Llibres, La Turquesa, RA Servicios Inmobiliarios, Orxata La Torrentina, Centro de Educación Infantil Bambú, AVV El Vedat, El Cajón de María y Sam Ol Peluquería, además de en la FDM Torrent, asociaciones colaboradoras y los propios miembros de la Junta Local de la AECC.

Más allá de la práctica deportiva, la Runcáncer de Torrent es una auténtica fiesta ciudadana. En la pasada edición, celebrada en 2024, la prueba consiguió recaudar 12.725 euros que se destinaron íntegramente a proyectos de investigación oncológica y a programas de apoyo a pacientes y familias. Una cifra que la organización espera superar este año, gracias a la implicación creciente de la ciudadanía.