Avanza la reconstrucción de la pasarela ciclopeatonal de Picassent y Alcàsser dañada por la dana

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio está avanzando en la reconstrucción de la pasarela ciclopeatonal entre Picassent y Alcàsser con el izado y colocación en su ubicación definitiva de la estructura metálica. Las obras de reconstrucción de las diferentes infraestructuras dañadas por las inundaciones en los términos municipales de Torrent, Picassent y Alcàsser tienen un importe estimado de 5.832.000 euros y fueron declaradas de emergencia.

Las contrataciones validadas también comprenden las obras de reconstrucción de las conexiones ciclopeatonales entre Alcàsser y Picassent, sobre el barranco de Picassent, formadas por dos pasarelas independientes gravemente afectadas por las riadas, así como el puente que comunica Torrent con el polígono industrial Pla de Alcàsser, que se vio afectado en menor medida.

En Torrent, las actuaciones urgentes comprenden la reconstrucción de la pasarela peatonal de acceso al CEIP Juan XXIII y la pasarela peatonal que comunica el caso urbano con el polígono industrial Mas del Jutge, que fueron arrasadas por la riada. Los trabajos en el municipio comenzaron el pasado diciembre.

El plazo para la realización de estas obras de emergencia se estima en doce meses. Además, durante el transcurso de todas estas obras contratadas, se garantizará el control de calidad y medioambiental, así como la gestión adecuada de los residuos y la seguridad en el trabajo. Un equipo de dirección de obra se encargará de supervisar todas estas actividades.

Datos del proyecto

La reposición de la conexión ciclo-peatonal entre ambos municipios se resuelve mediante una nueva pasarela, de uso compartido para peatones y ciclistas, consistente en una estructura metálica que se alza sobre el barranco de Picassent y se apoya en ambas márgenes.

La pasarela se ha diseñado con criterios de resiliencia, por un lado, las cimentaciones son profundas para evitar la socavación, se ha previsto la protección de taludes y cauce con escollera y por otro lado se ha elevado la rasante de modo que, la nueva pasarela se encuentra por encima de la cota del nivel de agua. En concreto la cimentación profunda de ambos estribos consiste, cada una de ellas, en tres pilotes de 1 metro de diámetro y 11 metros de longitud.

La pasarela tiene 40 metros de longitud, está ejecutada con 31,4 toneladas de acero estructural y su geometría es muy similar a la que sustituye. Con unas dimensiones interiores de 3,35 metros de altura y 4 metros de ancho, es ligeramente más ancha que la anterior.

La pasarela se construyó en un taller y se trasladó a la obra en tres partes mediante góndola el pasado 21 de julio. Se habilitó una campa para su acopio y se han realizado los trabajos necesarios de soldadura y pintura.

Izado de la estructura

El izado y colocación de la pasarela se va a realizar desde la margen derecha, mediante una grúa de 500 toneladas. Hay que destacar que, para el acceso de la maquinaria de ejecución de pilotes, así como para la colocación de la grúa ha sido necesario la ejecución de plataformas de trabajo.

Una vez colocada la estructura metálica se continuará con la ejecución del tablero de la pasarela, consistente en una losa de hormigón armado, y reconstrucción de las conexiones con los viales existentes y la colocación de la barandilla. Los trabajos finalizaran con la protección de los taludes y fondo del cauce del barranco de Picassent, en la zona de afección a la pasarela con escollera.