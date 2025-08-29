La Cordà de Paterna duplica el número de mujeres tiradoras en dos años

La Cordà de Paterna se celebrará este domingo de madrugada con 353 participantes en total, 103 de ellas mujeres. Es la cifra récord de participantes mujeres en los últimos años, un número que confirma la consolidación de una tendencia ascendente de tiradoras en el acto más emblemático del fuego del municipio. Del total de paterneros que saldrán este año a la calle Mayor, el 30 % serán tiradoras femeninas. El año pasado, en 2024, fueron 352 tiradores, 76 de ellas mujeres y en 2023, de 353 tiradores que se enfundaron el traje de cuero, 48 fueron mujeres.

En dos años la presencia femenina se ha duplicado, una tendencia ascendente que según el tejido asociativo cohetero de Paterna, tiene mucho que ver con la introducción a la pólvora desde edades tempranas. Las familias llevan a sus hijos e hijas desde pequeños a familiarizarse con el fuego en el cohetódromo, lo que hace natural que cuando se hacen mayores, esta infancia se convierta en tiradores y tiradoras oficiales de la Cordà. "De pares a filles", es uno de los eslóganes de los actos que se hacen con niñas.

En la historia reciente de la Cordà de Paterna hubo pioneras como Mari Ángeles Esteve (Geles), galardonada con el Coet d’Or en 1998. Ella abrió caminos como lo hizo también Asun Fambuena y otras tantas que fueron introduciéndose en la fiesta del fuego cuando todavía las mujeres escaseaban. Después, poco a poco el acto más emblemático de la pólvora ha ido caminando hacia la igualdad. En 2017 nació una peña solo de mujeres "Foc i festa. Tot per l’aire" y desde ese año hasta ahora, el número de tiradoras se ha duplicado.

La cita: El domingo a las 1:30 horas

La calle Mayor volverá a revivir uno de los momentos más emocionantes y singulares de las Fiestas Mayores con este espectáculo de fuego con más de 200 años de historia, reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional. El cielo de Paterna se iluminará con el disparo de alrededor de 70.000 cohetes en apenas 20 minutos, lo que equivale a unos 1.000 kilos de pólvora —cinco veces la potencia de una mascletà en València— que harán vibrar a la ciudad conocida como la Ciutat del Foc. Como es tradición, la cita tendrá lugar el último domingo de agosto, este año el día 31 a la 1:30 horas de la madrugada.

Bajo un riguroso protocolo de seguridad, que se refuerza e innova en cada edición, los tiradores recorrerán los 150 metros de la calle Mayor, convertida en un recinto totalmente protegido con enrejado y cubriciones en fachadas y comercios. Allí se instalarán los 129 cajones con cohetes, coetons y femelletes, preparados con minuciosidad para el disparo.

Nuevas figuras

La figura del tirador pasivo, consolidada en su segundo año, acompañará a los activos, junto con los tiradores de seguridad y miembros del Consell Sectorial de la Cordà, garantizando la seguridad y el buen desarrollo de la Cordà. Todos los participantes estarán acreditados con su CRE y portarán el brazalete identificativo correspondiente.

Este espectáculo pirotécnico, único en el mundo, simboliza una cultura y pasión por la pólvora que se transmite de generación en generación, a través de la Escoleta del Foc, donde los más pequeños aprenden desde la infancia el arte de disparar con destreza y orgullo, perpetuando así esta tradición que trasciende fronteras y atrae cada año a visitantes de dentro y fuera de España.