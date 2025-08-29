Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los cruasanes de Xirivella son de higo

Esta fruta está presente en fiestas y tradiciones del municipio de l'Horta Sud

Cruasán con higo en Xirivella.

Redacción Levante-EMV

Xirivella

Si Xirivella fuera una fruta, sin duda sería el higo. Las fiestas que homenajean a la patrona Virgen de la Salut tienen mucho de reconocimiento a este frutal típico de verano. La "Nit de les Figues" es ya también tradicional en el municipio y los higos se utilizan para cartelería y nombres de eventos. Y es que los higos están en alimentos tan populares como los cruasanes.

La alcaldesa, Paqui Bartual, con Mar, de pastelería el Reyet de Xirivella.

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, lo ha compartido en su visita a la pastelería El Reyet, donde Mar y su equipo preparan un postre especial: un dulce elaborado con higos, un ingrediente con muchísima tradición en las fiestas. "La dulzura y la profesionalidad de Mar se notan en cada detalle, y convierten este dulce en algo más que un postre: es parte de nuestra historia hecha sabor". Para la primera edila, este dulce con componente de higo es la prueba de que "en Xirivella tenemos talento, tradición y personas que ponen el corazón en lo que hacen".

