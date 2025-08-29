Vaivén
Los cruasanes de Xirivella son de higo
Esta fruta está presente en fiestas y tradiciones del municipio de l'Horta Sud
Si Xirivella fuera una fruta, sin duda sería el higo. Las fiestas que homenajean a la patrona Virgen de la Salut tienen mucho de reconocimiento a este frutal típico de verano. La "Nit de les Figues" es ya también tradicional en el municipio y los higos se utilizan para cartelería y nombres de eventos. Y es que los higos están en alimentos tan populares como los cruasanes.
La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, lo ha compartido en su visita a la pastelería El Reyet, donde Mar y su equipo preparan un postre especial: un dulce elaborado con higos, un ingrediente con muchísima tradición en las fiestas. "La dulzura y la profesionalidad de Mar se notan en cada detalle, y convierten este dulce en algo más que un postre: es parte de nuestra historia hecha sabor". Para la primera edila, este dulce con componente de higo es la prueba de que "en Xirivella tenemos talento, tradición y personas que ponen el corazón en lo que hacen".
