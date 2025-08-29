Gorka Gómez se lo pasa "bomba" con King África

Rocafort está viviendo su gran semana de fiestas y desde el ayuntamiento han querido ir más allá y han llevado a la "bomba": King África. El grupo argentino famoso por su canción "bomba", un fenómeno que ya es mundial, no se quiso perder las fiestas del pueblo valenciano.

De la mano de Trolli, empresa experta en chucherías, el grupo de música estuvo en el tardeo del martes 26 de agosto animando a los habitantes de Rocafort y haciéndoles bailar sin parar.

Un fan muy especial

Pero si una persona no quiso perderse la actuación fue Gorka Gómez, alcalde de Rocafort, que además de estar en el tardeo como uno más, no desaprovechó la oportunidad de concocer al cantante del grupo y hacerse una foto con él.

El alcalde se lo pasó en grande y así lo muestra en sus redes sociales: "HA SIDO LA BOMBA", exclama. Una tarde que seguró ni el pueblo ni el alcalde de Rocafort olvidarán nunca.