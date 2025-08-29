Les Barraques de Catarroja pide que se solucione el problema de la calle Pelayo

Recuperem les Barraques es una asociación vecinal creada en 2023 en Catarroja para reclamar una inversión "mayor" en uno de "los barrios más humildes y antiguos de Catarroja", además de "mayor seguridad y mejora de las infraestructuras".

Tras la dana del 29 de octubre de 2024, donde el pueblo de Catarroja quedó gravemente afectado y, con él, este barrio del municipio, las prioridades de la asociación cambiaron pero "nuestra fuerza y nuestro ánimo e ilusión de mejorar al barrio aumentaron".

Peticiones al consistorio

Después de 10 meses desde que sucedió la dana, la asociación vecinal pide al Ayuntamiento de Catarroja que "se reconozca de parte pública a la asociación, ya sea mediante un escrito, publicación o presentación en el Pleno" y, con ello, que sean "reconocidos como un interlocutor válido para todo aquello que afecte a nuestra zona, participar en aquello que se realice y ser avisados de toda acción que se lleve a cabo".

Mural representativo de Les Barraques / Libertad Zanon

También han solicitado que, al tener unas fiestas propias y un patrón propio, Sant Pere, se considere la Romería al Port de Sant Pere como Fiesta de Interés Turístico Local y que se estudie la posibilidad de "establecer el Parc de les Barraques como Refugio Climático Público Natural", como consecuencia de las olas de calor que se han mantenido este verano.

"Proponemos que se invierta y se haga un proyecto para establecer el parque como refugio climático natural, aprovechando sus características como son los espacios abiertos, hierba, sombra natural, árboles y mejorando la disponibilidad de fuentes y zonas de paseo", declaran.

Mejoras en la calle Pelayo

No obstante, lo que más preocupa a los vecinos, y más después de la riada, es el barranco que separa las localidades de Albal y Catarroja, en la calle Pelayo. Afirman que es "su objetivo más prioritario y por el que están trabajando y pidiendo que se actúe".

Han destacado que ya han mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Catarroja, y que por parte del consistorio "existe una voluntad por su parte en solucionarlo, convirtiéndose en el primer objetivo para la reconstrucción que se presentó a la Generalitat." Asimismo, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, municipio colindante, ya ha solicitado medidas preventivas a la Generalitat Valenciana para solucionar el problema.

"Es vital, es prioritario y es urgente". Los vecinos ya no pueden más; afirman que en cada lluvia sufren inundaciones, fecales por los colectores de Albal, malos olores e insalubridad y que, aún sabiéndolo las autoridades, "ningún gobierno municipal anterior se ha interesado por solucionarlo".

T.A.C.

Por eso, esta asociación pide claridad y que las palabras que han recibido "no se las lleve el viento" y que "se actúe, que haya compromisos firmados y planes de actuación para solucionar este problema crónico que sufrimos".

Declaran ser conocedores de que existen estudios de la Universidad Politécnica de València (UPV) y otros proyectos que no han visto la luz. Por estas razones, solicitan "una mesa de trabajo donde se reúnan todas las instituciones implicadas para que se lleguen a acuerdos y se proceda cuanto antes, al inicio de las obras y reparaciones que tanto estamos pidiendo".

"Sabemos lo que supone", afirman, haciendo referencia a la implicación de diversas instituciones, el coste y la actuación que se debería hacer en todo el pueblo, debido a que la calle Pelayo es la desembocadura natural del Barranco de la Rambleta. No obstante, reclaman sus derechos ya que "nunca se ha hecho nada, y solicitamos que se sienten todos los implicados y que con ayuda profesional y técnica se llegue a una solución".

Un acuerdo necesario por los vecinos

"Los vecinos y vecinas estamos cansados de sufrir y aguantar toda ésta problemática" y piden que, "por primera vez en la historia de Catarroja", los partidos políticos lleguen a una solución y no paralicen las obras. "Ya sea mediante un Pacto o un Acuerdo vinculante, que todos los partidos políticos se comprometan a incluir en su programa la reparación de Pelayo y que se establezca como una prioridad total en el pueblo".

Por último, destacan la inhabilitación de la piscina municipal cubierta de Catarroja debido a la dana, situada en “Parc de les Barraques”. Demandan que "se comunique a la ciudadanía su clausura y que se prepare una consulta popular al barrio sobre utilizaciones futuras, ya sea como espacio multigeneracional o multiespacio para colectivos, personas mayores, asociaciones, formación".

Ayuntamiento de Catarroja / L-EMV

Junto a esto, también exigen una mayor seguridad en las calles, tal y como "han reclamado en reuniones con la Concejala de Seguridad y el Jefe de Policía Local de Catarroja", sobretodo en puntos especialmente conflictivos y que se optimice "la seguridad vial con señalización, control de velocidad y asfaltado de calles, y un protocolo para proteger las viviendas".